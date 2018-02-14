中國高鐵總里程占世界總量66.3%

新華社2月14日消息，截至2017年底，全國鐵路營業裡程達到12.7萬公里，其中高鐵2.5萬公里，占世界高鐵總量的66.3%，是當之無愧的“世界冠軍”。

中國鐵路總公司總經理陸東福表示，随着近年來鄭徐、滬昆、寶蘭、石濟等多條高鐵的開通，我國高鐵“四縱四橫”主骨架已基本形成。

在長三角、珠三角、環渤海等城市群，高鐵早已連片成網。在東部、中部、西部和東北四大板塊，高鐵也實現了互聯互通。今年春運，随着蘭渝鐵路、西成高鐵和渝貴鐵路投入運營，一直被視為“鍋底”的川渝地區將摘下“春運老大難”的帽子。

中鐵總客運部副主任黃欣表示，今年春運，全國3000餘公里新建高鐵投入服務，全國鐵路整體發送人數增加3000多萬人次，從絕對值看是近年來增長最高的一年。

中鐵總統計顯示，去年，國家鐵路完成旅客發送量30.39億人次、同比增長9.6%，其中動車組發送17.13億人次、同比增長18.7%，占比56.4%。2018年，國家鐵路設了一個“小目标”：全年完成旅客發送量32.5億人次、貨物發送量30.2億噸。

過去五年間，中國高鐵實現快速發展。來自中鐵總的統計顯示，2013年至2017年，全國鐵路完成固定資産投資3.9萬億元，新增鐵路營業裡程2.94萬公里，其中高鐵1.57萬公里，是曆史上鐵路投資最集中、強度最大的時期。

陸東福表示，鐵路今後還要繼續“速度前進”。按照規劃，2018年，全國鐵路固定資産投資安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，投産新線4000公里，其中高鐵3500公里。

未來，中國高鐵網還將向“八縱八橫”邁進。根據2016年7月新調整後發布的《中長期鐵路網規劃》，到2020年，中國鐵路網規模將達到15萬公裡，其中高鐵3萬公裡。屆時中國將建成以“八縱八橫”主通道為骨架、區域連接線銜接、城際鐵路補充的現代高速鐵路網。

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