情人節各地多雲到晴 夜晚偏冷只有13、14度

今天是農曆過年前最後一個上班日，不但是小年夜，也是西洋情人節，各地天氣晴朗，日夜溫差大，白天預測高溫 23 到 26 度，夜晚低溫只有 13、14 度，溫差超過 10 度，注意保暖。大年初一、初二微弱鋒面通過，東北季風增加，北部及東半部高溫會下降 2、3 度，但中部及南部白天依然高溫。（記者陳儷方報導）

今天是情人節，氣候穩定，白天晴時多雲，溫度剛好，但夜晚偏冷，溫度只有 13、14 度，日夜溫差大，要注意保暖，氣象局氣象預報員林伯東說明小年夜的天氣狀況，「都還是偏晴朗的天氣，所以晚上冷卻效應明顯，甚至偏冷，低溫約 13、14 度左右，注意保暖。」

今天清晨各地低溫都已經回升到 10 度以上，西半部低溫在 11 至 13 度，板橋今晨低溫只有 11.2 度，明天一樣是日夜溫差 10 度以上的穩定天氣型態。全台各地今天白天高溫 23 到 26 度，明天高溫 24 到 28 度。

氣象局同時提醒，離島金門馬祖容易有低雲及局部霧的情形發生，年前要返鄉過年的旅客，搭機前要留意航班資訊。

微弱鋒面通過、東北季風增強的時間，從除夕晚上，修正為初一、初二，預報員表示，因為東北季風增加，高溫會下降一些，東半部有降雨機會、北部山區、南部山區則有零星降雨，其他地方天氣還算穩定，「會下雨的區域，東半部因為是東北風的迎風面，所以下雨狀況會出現，北部山區、南部山區也會有零星水氣飄進來，到時候應該也會下點雨；溫度方面，初一初二的東半部，高溫會降個 2、3 度，北部會降到 20 度，中部及南部地區所受的影響比較小。」

中廣記者陳儷方台北報導。