財經大事搶先讀2018年2月14日

今日焦點

日本、歐盟去年 Q4 經濟成長率

美國 1 月通膨率、零售銷售



台開在花蓮投資再向前 旅館及商店街建案取得建照

台開 (2841-TW) 集團在花蓮洄瀾灣區投資旅館及商店街案，12 日獲花蓮縣府核發建照，台開在當地全力興建「樂多坊」系列旅館，在新天堂樂園的預鑄鋼構樂多坊旅館總計有 183 間客房與 188 個單位貨櫃商店街，總面積近 5000 坪。閱讀全文...

台電第一期 109MW 離岸風電計畫決標 目標 2020 年併網發電

台電今 (13) 日宣布，「台電第一期離岸風電計畫」已順利決標，由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，決標金額為 249.9 億元，目標於 2020 年底併聯發電。 閱讀全文...

鮑爾說 Fed 將對任何金融穩定風險 保持警戒

新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二說，央行仍將對任何金融穩定的風險，保持警戒。這是他首度有意安撫金融市場。在就職典禮上，鮑爾在事先準備好的簡短談話中，提醒聽眾，在金融危機之後，華盛頓在強化銀行業方面，有了極大的進步。閱讀全文...

對美國經濟成長預測 白宮與 Fed 嚴重不同調

川普政府對美國經濟總是抱持繁榮觀點，連週一公布的預算藍圖也不例外。最近的預測顯示，預算管理局 (OMB) 與聯準會 (Fed) 各自預測的 GDP 成長率，差距達到 50%。閱讀全文...

原油價格會再跌 專家：每桶 55 美元可達最佳供需平衡

根據 CNBC 報導，期貨經紀商 RJO Futures 策略師 Phillip Streible 表示，國際原油價格，仍可能走跌，若降至每桶 55 美元，可達最佳供需平衡狀態。閱讀全文...