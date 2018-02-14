突破13兆美元 2017年美國家庭債務創歷史新高

摘要：截至去年年末，美國家庭債務總額達 13.15 兆美元，連續第五年、連續第 14 個季度增長。媒體認為，消費者信心足加之薪資上漲推動了去年第四季貸款高漲。

2017 年，美國家庭債務總額刷新了最高歷史紀錄。

當地時間 13 日本周二，聯準會紐約分行公布，截至去年年末，美國家庭債務總額達到 13.15 兆美元，獲得連續第五年、連續第 14 個季度增長，年度負債刷新最高紀錄，較一年前增加 5720 億美元。

去年末，美國家庭債務規模約占全國 GDP 的 67%，低於 2009 年年初約 87% 的後金融危機時代高位，自 2013 年春季降至低谷後，家庭債務與 GDP 之比已回漲約 18%。

紐約聯儲公布的去年第第四季數據顯示，當季美國家庭債務環比增長 1930 億美元、增幅 1.5%，其中多個貸款項目增長。

· 最大分項住房抵押貸款餘額環比去年第三季增加 1390 億美元，增至 8.88 兆美元。

· 房屋凈值信用額度（HELOC）餘額緩慢下降，環比減少 40 億美元，降至 4440 億美元。

· 非房產類債務餘額將近六年穩步增長，環比增長 580 億美元。

· 汽車貸款環比增加 80 億美元至 1.22 兆美元。

· 信用卡債務環比增加 260 億美元至 8340 億美元。

· 學生貸款環比增加 210 億美元至 1.38 兆美元。

圖表來自紐約聯儲

從質量上看，去年第四季貸款合計拖欠率有所下降，環比下降 0.07 個百分點至 3.12%。截至同年 12 月 31 日，一定程度上拖欠的貸款占未償債務的 4.7%，至少延遲 90 天還款等嚴重拖欠貸款額 4060 億美元。

圖表來自聯準會紐約分行



《華爾街日報》認為，消費者信心足加之薪資上漲推動了去年第四季貸款高漲。其援引美國全國房地產經紀人協會（NAR）數據稱，去年是 2006 年以來美國成屋銷售業績最好的一年，全年銷量增長 1.1% 至 551 萬戶。

不過，聯準會紐約分行數據還有個負面信號：2017 年第第四季住房抵押貸款放貸額 4520 億美元，較上季度減少 270 億美元，環比減少 5.6%。

金融部落格 Zerohedge 認為，這顯示了美國房產市場復甦停滯。第四季汽車貸款放貸額低於第三季也是壞消息。

但 2017 年全年汽車貸款放貸額創下了聯準會紐約分行統計以來年度新高。

『新聞來源／華爾街見聞』