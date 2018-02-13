資產兆元7大保險公司 須設獨立資安長、法遵長

金管會今 (13) 日宣布，為提升保險業對資訊安全的重視，保險業也要比照銀行業，「資產逾 1 兆台幣」的保險公司也要設立獨立的資安長和法遵長，及獨立的資安及法遵專責單位，目前市場上共有 7 家保險業者符合門檻。

金管會表示，審酌當前金融環境，對金融機構應建置資安專責制度、強化法遵與風險控管機制，及建立「吹哨者保護制度」等有所期待，經參酌業者建議及監理需求，已研訂「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文修正草案。

保險局表示，本次修法，將要求「資產逾 1 兆台幣」的保險公司，須設專責資安長和法遵長，及資安、法遵獨立專責單位，法規預告後，預估今年 3 月底實施。

保險局進一步表示，資產逾兆的保險公司不但應設置具職權行使獨立性的資安專責單位，並要指派協理以上或職級相當的人擔任資安專責單位主管。

金管會並要求，保險公司的專責法遵單位及總機構法遵主管「不得兼辦」法務或其他與職務有利益衝突業務。

到目前為止，保險業資產上兆元的公司，包括：國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽、台彎人壽、三商美邦人壽等 7 家。

在保險業之前，金管會銀行局已修改法規，同樣要求資產達 1 兆以上的銀行須設獨立的資安長、法遵長，及獨立專責資安、法遵單位。如今保險業將加入此行列，證期局也表示證券業未來也會比照辦理，只是目前還在討論資產門檻要訂多少。