聖馬丁(00482-HK)擱置訴訟申請上訴將於4月17日進行

聖馬丁國際(00482-HK)於公告內指出，有關訴訟編號為CACV 240/2017的擱置訴訟申請的上訴，會在今年4月17日在香港上訴庭進行實質聆訊。

在去年5月8日聖馬丁發出公告，指出該公司收到由馮泉作為原告，經由香港高等法院發出的傳票，有關訴訟編號為HCMP 1044/2017號，在傳票中原告人向高院申請以下命令，包括原告人或其授權代理人被授權查閱及複印有關投資Dish Media及債務人的相關文件，原告人或其授權代理人被授權查閱及複印有關投資MyHD之相關文件，以及原告人或其授權代理人被授權查閱及複印有關第一次公開發售股份，及第二次公開發售股份的文件。

在去年11月9日該公司發出公告，已就上述訴訟向高院提交傳票申請暫緩執行兼延長遵守命令至當年11月27日，有關聆訊在當年11月28日舉行，至12月6日有關聆訊仍未有裁決。至12月18日再發出告，指出在12月15日高院已拒絕該公司暫緩執行法庭命令的申請，並授予該公司遵守法庭命令至判決日起計21天，同時須向原告人支持付申請擱置執行傳票的費用。在12月22日就有關判決提出上訴。

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