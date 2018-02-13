〈紡織終止上市首例〉老牌紡織廠拚轉型 遠東新、宜進躋身資產股

花式紗廠理隆 (1469-TW) 因業務萎縮無籌資需求，決定將向證交所申請股票終止上市交易，創下台灣首家紡織廠下市的紀錄。其實，紡織業早已被視為夕陽產業，加上中國及東南亞低價產品襲擊，使得市場遭瓜分；不過紡織業因為產業歷史較久，多半具有土地及廠房優勢，因此陸續轉型朝資產開發方向，包括遠東新 (1402-TW) 及宜進 (1457-TW)，都被市場視為是資產概念股。

理隆指出，因為下游 95% 客戶已外移或關閉，去年連上游原料供應商也停產，在上下游完全失去優勢，加上毛衣市場遭羽絨衣取代，因此決定下市。

不過紡織廠也有不錯的轉型案例，包括遠東集團董事長徐旭東曾指出，遠東新過去對土地的態度是捨不得處理，但是因為土地資產太豐富，未來規劃部分自建、部分賣掉讓土地發揮用途。

遠東新在台灣擁有 57 萬坪土地，資產價值超過 1500 億元，徐旭東說，遠東新是個控股公司，營收中 27% 是生產事業、29% 是土地開發、有 44% 營收是轉投資事業。

宜進則是陸續處分舊有的土地廠房資產，包括中國杭州廠及台灣彰化廠，並強化在資產開發領域，同時之前也看好房地產投資，陸續在內湖、南港等地購置商辦大樓，進行出租或是逢高處分。

宜進也決定成立 100% 持股的子公司大宜國際開發股份有限公司，專責進行公司的土地開發業務。