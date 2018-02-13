1月中國對外投資增速超30% 連續三個月正增長

商務部13日公布最新數據顯示，2018年1月，各主管部門共備案(核準)對外投資企業749家，中方協議投資額合計120.31億美元。其中，備案(核準)非金融類對外投資企業745家，中方協議投資額114.65億美元;備案(核準)金融類對外投資企業4家，中方協議投資額5.66億美元。
數據顯示，2018年1月，我國境内投資者共對全球99個國家和地區的955家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資695.1億元人民币，同比增長30.5%(折合108億美元，同比增長39.7%)，已連續三個月實現同比正增長。
其中，對外承包工程業務完成營業額668.1億元人民币，同比增長18.4%(折合103.8億美元，同比增長26.7%)，新簽合同額751.1億元人民币(折合116.7億美元)。
商務部數據顯示，今年1月，我國對“一帶一路”沿線國家投資合作快速增長。2018年1月，我國企業對“一帶一路”沿線的46個國家有新增投資，合計投資額12.3億美元，同比增長50%，占同期總額的11.4%，主要投向新加坡、馬來西亞、老撾、越南、印度尼西亞、巴基斯坦和斯裡蘭卡等國家。
東部地區、長江經濟帶對外投資活躍。東部地區10個省市合計對外投資49.8億美元，同比增長65.4%，占地方投資的83.3%;長江經濟帶沿線省市對外投資28.2億美元，比上年同期增長近一倍，占全國對外直接投資總額的26.1%，占地方對外投資的47.2%。
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