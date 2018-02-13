中國天然氣(00931-HK)修訂關于發行8億元可換股票據協議

中國天然氣(00931-HK)公布，于2018年2月12日，公司與認購人訂立一份修訂協議以修訂認購協議及現金賬戶押記的若幹條款，其詳情載列于下文：

1. 可換股票據須從分八個批次發行及每個批次的本金總額為1億港元修訂為分單批次發行及該批次的本金總額為8億港元。

2. 到期日須從完成日期第2周年當日修訂為2018年6月1日。

3. 可換股票據的年利率須從2%修訂至1%。

4. 有關最低換股價的條款須删除及換股權獲行使後兌換股份的最高數目須保持不變(即6.67億股兌換股份)。

5. 對現金賬戶押記須作出相應的修訂以反映對可換股票據的條款作出上述的修訂。

6. 按下列方式修訂「有關事件」的定義： (a) 以“(i)股份價格低于在完成日期股份成交量加權平均價50%”代替其第一條(“(i)股份價格低于最低換股價101%”);及 (b) 全部删除第二條((ii)股份之10日或3個月平均每日成交金額(以較低者為準)少于500萬港元)。

據悉，2018年1月29日，該公司與認購人麥格理銀行有限公司訂立認購協議，該公司將向其發行本金總額為8億港元的可換股票據，發行價為可換股票據本金額的99%。

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