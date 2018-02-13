中國增強企業債券服務實體經濟能力，嚴防地方債務風險

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國家發改委和財政部日前下發關於進一步增強企業債券服務實體經濟能力、嚴格防範地方債務風險的通知，要求相關企業申報債券時應主動公開聲明不承擔政府融資職能，發行本期債券不涉及新增地方政府債務。發改委網站週一刊登通知全文指出，嚴禁申報企業以各種名義要求或接受地方政府及其所屬部門為其市場化融資行為提供擔保或承擔償債責任；明確要求純公益性項目不得作為募投項目申報企業債券。



通知還要求嚴格 PPP 模式 (Public—Private—Partnership，公共私營合作制) 適用範圍，審慎評估政府付費類 PPP 項目、可行性缺口補助 PPP 項目發債風險，嚴禁採用 PPP 模式違法違規或變相舉債融資。



通知內容提到，申報企業應當建立健全規範的公司治理結構、管理決策機制和財務管理制度，嚴禁黨政機關公務人員未經批準在企業兼職 (任職)。申報企業擁有的資產應當質量優良、權屬清晰，嚴禁將公立學校、公立醫院、公共文化設施、公園、公共廣場、機關事業單位辦公樓、市政道路、非收費橋梁、非經營性水利設施、非收費管網設施等公益性資產及儲備土地使用權計入申報企業資產。



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