【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因特朗普簽署對基建支出計劃的預算扶助原材料和工業股上漲。道瓊斯指數上升 1.7% 至 24,601 點；標準普爾指數上升 1.4% 至 2,656 點；納斯達克指數上升 1.6% 至 6,982 點。

油價週一輕微反彈，但 EIA 預期美國頁岩油 3 月日產量將增加 1.7% 及年底美國原油日產量可能上升至 1,100 萬桶限制了油價升幅。紐約 3 月期油微升 0.2% 至每桶 59.29 美元。金價上升，因美元走弱。紐約 4 月期金上升 0.8% 至每盎司 1,326.4 美元。

香港股市週一下跌，內地股市上升。航空股逆市上升，其中中國國航（753.HK）及南方航空（1055.HK）股價分別上升 5.7% 及 5.2%；海爾電器（1169.HK）獲券商上調目標價，股價大漲 6.7% 提振家用電器股；大唐發電（991.HK）股價下跌 5.1%，拖累供電供熱股走低。個股方面，石藥集團（1093.HK）治療癌症藥物獲頒發藥品註冊批件，公司股價上漲 6.5%。恒生指數下跌 0.2% 至 29,460 點，國企指數微跌至 11,900 點，香港股市成交金額減少 38.4% 至 2,191 億港元。上證綜合指數上升 0.8% 至 3,154 點，滬深兩市成交金額減少 28.0% 至 3,517 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國人民銀行公佈 1 月末 M2 按年增長 8.6%，高於預期的 8.2%。

◇ 裕元工業（551.HK）公佈 2018 年 1 月公司綜合經營收益淨額為 7.4 億美元，同比減少 1.8%，較 2017 年 12 月（同比增長 4.4%）及 2017 年全年（按年增加 7.5%）倒退。

◇ TCL 多媒體（1070.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年綜合盈利將同比大幅顯著增加（上半年股東應佔溢利按年大增 59.5%），主要受惠於銷量及銷售額大幅增長、毛利率於第四季回升、費用率明顯下降、及錄得一次性收益。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公佈，2018 年 1 月手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別同比增加 19.6% 及 19.4% 至 5,143 及 325 萬件，但手機攝像模組按年減少 9.1% 至 2,891 萬件。1 月增速較 2017 年全年大幅放緩（2017 年手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組出貨量分別同比上升 60.3%、41.0% 及 20.4%）。另外，公司發佈盈利預喜，預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加超過 120% 至不少於 28.0 億元人民幣（上半年股東應佔溢利按年上升 1.5 倍至 11.6 億元人民幣），略高於市場預期之 26.5 億元人民幣。主要受惠 1）於手機鏡頭、車載鏡頭及手機照相模組的出貨量按年強勁增加；及 2）產品組合改善令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提升。現價相當於不高於 35.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 魏橋紡織（2698.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年淨利潤將同比大幅下降（上半年股東應佔溢利按年倒退 12.8%），主要因產品銷量下降、及提價幅度小於原材料成本上漲幅度。另一方面，公司預期未來將提高派息比例，分派股息比率不超過可分派利潤的 50%。

◇ 寶勝國際（3813.HK）公佈 2018 年 1 月公司綜合經營收益淨額為 16.2 億元人民幣，同比下降 15.7%，1 月綜合經營收益狀況較 2017 年 12 月（同比增長 20.6%）及 2017 年全年（按年增加 15.7%）大幅倒退。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)