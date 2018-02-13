宏利金融－S(00945-HK)發行優先股共籌集2.5億加元

宏利金融－S(00945-HK)公布，於加拿大公開發行系列25非累積可調息第1類股份(系列25優先股)。宏利將發行1,000萬股系列25優先股，訂價每股25加元，合共籌集2.5億加元。

是次發行將由加皇資本市場(RBC Capital Markets)、豐業銀行(Scotiabank)及道明證券(TD Securities)聯合牽頭的投資銀團負責承銷，預期所得資金可列作宏利的一級資本。

宏利並已授予承銷商可於是次發行截止日期前48小時內隨時行使其全部或部分超額認購權之權利，容許其於上述時段以相同發行價額外認購最多不超過200萬股系列25優先股。此超額認購權若全部行使，是次發行所籌集的資金總額將為3億加元。是次公開發行的預計截止日期為2018年2月20日。因應是次發行，宏利擬就其2017年12月15日之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

由是次發行至2023年6月19日期間，倘宏利董事會宣派季度股息，系列25優先股持有人將可獲發非累積季度固定股息，息率為每年4.7厘。其後該息率將每五年重訂一次，基準為五年期加拿大政府債券孳息率加2.55厘。在符合若干條件的情況下，系列25優先股持有人可於2023年6月19日及其後每隔五年的6月19日，選擇將其股份轉換為系列26非累積浮息第1類股份。倘宏利董事會宣派季度股息，系列26優先股持有人將可獲發非累積季度浮動股息，基準為三個月加拿大政府國庫券孳息率加2.55厘。

宏利擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括按較早前之公布贖回宏利人壽保險公司發行在外本金金額2億加元、利率2.819厘並於2023年2月26日到期之定息／浮息後償債券。

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