瑞強集團(08427-HK)產品註冊專利獲法院判決駁回法律訴訟

瑞強集團(08427-HK)公布，內容有關由原告人Lum Tseng Engineering Sdn. Bhd.向馬來西亞檳城高等法院提交針對公司於馬來西亞附屬公司的法律訴訟。

於2018年2月9日，公司收到法院經蓋封判決，駁回原告人提交的法律訴訟。法院亦下令原告人向附屬公司支付12000元馬來西亞令吉作為法律費用。

2017年10月16日，瑞強集團公布，其位於馬來西亞的附屬公司最近獲送達由原告人Lum Tseng Engineering Sdn. Bhd.向馬來西亞檳城高等法院提交的傳訊令狀以及申索陳述書。

原告人指稱，集團的產品侵犯據稱由原告人(作為特許持有人)持有的預製混凝土接線盒蓋註冊專利，而原告人正針對集團提出以下申索：限制集團侵犯受到質疑的專利的禁制令；要求集團交出或銷毀侵犯受到質疑的專利的所有產品的命令；一般損害賠償；懲罰性賠償100萬馬來西亞令吉；損害賠償自提起訴訟當日起直至悉數繳付當日按5%計算的利息；及訴訟費用。

當收到法律訴訟的傳訊令狀後，公司已就法律訴訟向其於馬來西亞之法律顧問尋求法律意見，公司之馬來西亞法律顧問初步認為，受到質疑的專利極有可能喪失有效性，而在此情況下，於審閱其他憑證後，馬來西亞法律顧問認為，集團於法律訴訟中擁有充足理據提出抗辯。集團將積極地就法律訴訟抗辯，並制定解決方案以緩解訴訟可能產生的任何影響。董事會認為，法律訴訟對公司及其附屬公司將不會造成任何重大影響。公司正密切監察法律訴訟的進展，而倘法律訴訟出現任何重大發展，公司將在適當時候另行刊發公佈以知會股東及潛在投資者。

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