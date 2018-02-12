上海電氣(02727-HK)增持上海機電約194.5萬股A股及21萬股B股

上海電氣(02727-HK)公布，公司及公司全資子公司上海電氣香港有限公司于2018年2月12日通過上海證券交易所交易系統分别增持了公司控股子公司上海機電股份有限公司(上海機電)約194.5萬股A股及21萬股B股，分别占上海機電已發行股份總數量的0.19%和0.02%。本次增持前，公司持有上海機電484,220,364股A股，4,937,809股B股，合計占上海機電已發行股份總數量的47.83%；增持後公司持有上海機電486,165,307股A股，5,147,809股B股；合計占上海機電已發行股份總數量的48.04%。

公告指，公司後續增持計劃：自本次首次增持上海機電的股份12個月内，增持(含已增持的股份)不超過上海機電已發行股份總數量2%的股份，增持價格為以折合人民币不高于每股25元的價格增持上海機電A股或者上海機電B股，增持總金額不低于等值人民币5000萬元。同時承諾：在本次增持計劃實施期間及法定期限内不減持公司持有的上海機電股份。

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