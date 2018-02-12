富達國際: 狗年舊經濟或跑贏大市

富達國際發表金狗年中國市場前瞻報告。富達國際中國股票基金經理寧靜認為，一直備受看淡的香港上市大型舊經濟股有機會於2018年跑贏大市。強勁和可持續的企業盈利增長趨勢已延續至第二年，反映這些公司的經營狀況改善，以及當局的去產能政策已經奏效。煤、鋼及水泥等多個行業正處於去產能化的不同階段，使相關行業產品的供需情況有所改善。由於這些行業是導致銀行資產負債表中不良貸款增加的罪魁禍首之一，故其情況改善，加上貸款條件收緊，有助減輕不良貸款的生成。從2017年的股價回報來看，這些公司提供的回報均由盈利增長所推動，股份的評級普遍未獲調整。從結構上來看，各行業中規模最大的企業顯然擁有最穩健的資產負債表，而這些企業正在利用其財政實力淘汰較小型企業，從而佔據更多市場份額，並實現正自由現金流量和維持派息。受惠於市場地位的提升，這些企業或會獲重新評級。

A股市場方面，在市場追逐優質增長股的趨勢下，高增長型股票表現落後，故現時提供相對價值。物色能夠兌現承諾的公司固然重要，但隨著A股市場的機構投資者參與率上升，並成為外資的投資目的地，相對價值將會更受重視，為這類股份帶來優勢。另一方面，各行業的三線企業所承受的壓力日漸增加，因此投資者應該避免投資該領域。

富達國際中國股票基金經理馬磊表示，至今有關中國國企改革無甚起色，故市場所抱期望仍然十分低，但這亦帶來了值得留意的估值機會；問題的關鍵在於政府實行上述改革的意欲如何，而這亦是這些企業的估值仍然低企的原因。另外，他指出可直接受惠於供應收緊的舊經濟股份開始帶來投資機會，他計劃在投資組合中配置黃金、銅、鋼鐵及水泥股，以投資於相關概念。而人民幣升值將為出口商帶來影響，全球整體需求放緩，亦會拖累出口商的需求；科技硬件可能是首當其衝的行業之一，尤其是蘋果公司的新產品周期已結束，相關環節已步入需求放緩的階段。

富達國際中國股票基金經理Dale Nicholls表示，將繼續聚焦於中國中產階層消費者崛起的相關投資主題；在消費行業中，最成功的公司由只銷售產品轉型為提供服務已成爲趨勢；他推薦中國美東汽車。

醫藥分銷行業在政府最近推行「兩票制」改革後，其增幅將加大；部份試點省的分銷商數量減少約90%。房地產發展商在未來一段時間仍面對的處境相對嚴峻，成交量下降和庫存上升，顯示房市已開始受到衝擊。

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