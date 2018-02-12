【MORNINGSTAR】晨星基金市場月報 2018年01月

◆整體基金市場表現概述

進入 2018 新的一年，全球金融市場依舊洋溢著樂觀氣氛，美國國會通過的大規模減稅法案被認為有助於帶動企業投資與獲利的成長，分析師紛紛調高上市公司今年的獲利預測，激勵美國股市不斷突破新高，道瓊工業指數進一步站上 2 萬 5000 點的歷史里程碑；歐洲股市在市場觀望德國聯合內閣的談判進度，以及歐洲央行是否考慮縮減購債規模的情況下，漲幅相對受到一定的限制；另外隨著美元的進一步走弱，國際熱錢再度到處流竄，使得新興國家股市普遍有著不錯的表現；而在債券市場的部份，投資人看好今年經濟展望的樂觀心態，支撐新興市場債券與高收益債券的價格持續上揚，但各國央行將逐步緊縮貨幣政策的可能性則是導致政府公債市場呈現走弱的格局。

整體而言，台灣核備銷售的股票型基金在 1 月份的美元平均報酬率為 6.29%，債券型基金的美元平均報酬率則為 1.39%。

◆美國股票

儘管美國政府在 1 月份經歷短暫的關門危機，但投資人並不認為華府的政治僵局會對美國長期經濟基本面造成實質影響，反倒是減稅法案通過後，投資人對企業獲利的樂觀預期支撐了美國股市持續攀上歷史新高，S&P500 指數在 1 月份大漲 5.62%，不但是連續第 10 個月收紅，同時也創下 2016 年 3 月以來的單月最大漲幅紀錄。

根據路透社（Reuters）整理出的市場預測數據顯示，目前分析師平均預測 S&P500 指數成分股去年第四季整體獲利年增率將達到 17.7%，至於 2018 年的全年獲利也將比 2017 年成長 18.2%，兩項數字都比去年 12 月 20 日統計的 11.7% 與 11.5% 要高出許多。

在經濟數據方面，去年 12 月美國勞動市場新增 14 萬 8000 個就業機會，雖然不如經濟學家的預期，但實際上去年最後三個月的平均新增就業人口仍然超過了 20 萬人，加上失業率繼續維持在 4.1% 的 17 年低點，顯示美國經濟已經接近完全就業狀態；另外去年第四季 GDP 的年化增長率為 2.6%，較第三季時的 3.2% 略為下滑，不過主要原因乃是因為貿易進口大增抵銷了消費支出與企業投資的強勁成長，至於 2017 年全年 2.5% 的 GDP 成長率仍然創下了 2014 年以來的最佳表現，顯示美國經濟仍然穩定朝向史上第二長成長紀錄的目標邁進。

月底美國聯準會（FED）舉行了今年首次的例行決策會議，這也是 FED 史上首位女性領導人葉倫女士（Janet Yellen）最後一次主持該項會議，從 2 月開始將會由鮑威爾（Jerome Powell）正式接任 FED 主席職位；在這次會議中，決策官員預期美國經濟將以溫和的速度繼續擴張，並同意將聯邦基金利率目標維持在 1.25%～1.50% 的區間，但會後聲明亦顯示官員們對於達成 2% 的通膨目標已經更有信心，為接下來加快升息步調的可能性預先埋下伏筆。

1 月份美國股票型基金的美元報酬率介於 4.10%～8.45% 之間，由於市場預期大型股與成長股將會是減稅法案通過後的最大受益者，使得這兩種類型的基金平均表現要優於中小型股與價值型股票基金。

◆歐洲股票

相較於美國股市的亮麗成績，歐洲股市在 1 月份的表現則是相對黯淡許多，歐股三大指數中的德國 DAX 指數整月下來升幅僅有 2.1%，法國 CAC40 指數則是上揚 3.2%，而英國富時 100 指數更是逆勢下跌 2.0%。

諸多不確定的因素阻卻了歐洲投資人的進場意願，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）與社民黨之間為了組成聯合內閣一事所進行的協商進展緩慢，投資人猜測歐洲經濟的轉強有可能促使歐洲央行縮減購債規模，以及英國脫歐談判工作遲遲沒有明確結果等等，另外歐元兌美元匯價在 1 月份強勁升值 3.4%，也讓投資人擔心有可能為歐洲的跨國企業帶來匯兌損失

雖然歐洲股市漲勢相對遲緩，但歐洲地區的經濟景氣實際上並沒有出現任何減弱的訊號，月初公布的去年 12 月歐元區採購經理人指數由前一個月的 57.5 上升至 58.1，為 2011 年 2 月以來的最高水準，而歐元區去年全年 GDP 成長率也來到 2.5%，創下近十年的最佳成績。

針對去年歐元區的經濟表現，歐洲央行（ECB）認為已經從「復甦」轉變為更正常的「擴張」，而這也引發市場擔憂歐洲央行將會提早結束量化寬鬆（QE）的貨幣政策，不過在月底召開的決策會議結束後，歐洲央行仍對外重申目前每個月 300 億歐元的購債規模將至少持續到 9 月底，甚至強調將不排除在必要時予以延長。

1 月份歐洲區域型股票基金組別的美元報酬率落在 4.35%～7.76% 的區間，不過單一國家基金的表現卻呈現出較大的差異，其中像是義大利與俄羅斯基金的美元報酬率分別高達 11.02% 與 10.72%，而英國與瑞士基金則是介於 4%～5% 之間，土耳其基金更是只有 2.16% 的水準。

◆亞洲股票

在美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）一席樂見弱勢美元的談話打壓下，美元指數在 1 月下旬跌至 2014 年 12 月以來的最低水準，美元的弱勢促使國際資金大舉流向亞洲地區，而這些熱錢也推升各國股市紛紛達到數十年，甚至歷史上從未曾見過的高點，其中日經 225 指數在 1 月份上揚 1.5%，南韓 KOSPI 指數攀升 4.0%，台灣加權指數上漲 4.3%，而香港恆生指數的漲幅更是高達 10.0%。

從經濟數據來看，良好的經濟數據也凸顯出亞洲各國基本面並沒有什麼太大的問題。日本短觀調查顯示 1 月份製造業信心已經上升至過去 11 年以來的高位，日本央行也在季度經濟展望報告中，將 2018 財政年度的預估經濟成長率小幅調升 0.1 個百分點，來到 1.3%～1.5% 的區間，不過在此同時，日本央行仍然宣布將繼續維持目前的利率政策，消除了市場對於日本即將退出 QE 行列的疑慮。

另一方面，中國發布的 2017 年全年 GDP 成長率也達到了 6.9%，為該項數字自 2010 年以來的首度回升，對於周邊國家或地區，特別是南韓、台灣與香港來說，中國經濟繼續保持穩定的增速，將有助於其他國家在新的一年也能夠維持不錯的展望。

1 月份亞洲區域型股票基金組別的美元報酬率落在 5.14%～10.85% 的區間，就單一國家或市場來看，香港股票基金以 9.41% 的美元報酬率拔得頭籌，新加坡股票基金也有 8.01% 的不錯成績，日本股票基金介於 6.27%～7.71% 之間，而南韓股票基金則是表現相對落後，1 月份的美元報酬率只有 2.77% 的水準。

◆全球債券市場

由於投資人看好全球經濟景氣與企業獲利在 2018 年將會繼續維持強勁成長，激勵了風險性資產的價格紛紛出現大漲走勢，因此包括新興市場債券、可轉換債券與高收益債券在內，在 1 月份都為投資人帶來不錯的獲利；不過隨著經濟持續轉強，投資人也開始猜測美歐日央行將會陸續終止實施多年的 QE 政策，並帶動市場利率水準進入上升軌道，使得投資級政府公債面臨到較大的壓力。

以 1 月份各種不同組別債券型基金的美元報酬率進行比較，在表現最佳的前 10 種組別當中，有高達 7 種都是屬於新興市場債券、可轉換債券與高收益債券的類型，報酬率分別介於 3.43%～5.28% 之間；而在政府債券的部份，歐元政府債券與英鎊政府債券組別的 1 月份美元報酬率分別為 2.85% 與 2.40%，至於美元政府債券組別則是 - 0.81%。

(本文中數據及內容皆結至 2018 年 1 月 31 日，未考慮 2018 年 2 月初時美股下跌，請投資人在閱讀時特別留意。)

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