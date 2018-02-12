Prospect Resources Ltd (ASX:PSC) $1000萬募股更新

Prospect (ASX:PSC) （澳大利亞證交所交易代碼：PSC）於 2018 年 1 月 31 日公告，公司已通過發行每股 6 分錢的新股票籌得了 $1000 萬，計劃於 2018 年 2 月 5 日（星期一）清算。 2018 年 2 月 6 日（星期二）公佈了附錄 3B，確定了此次募股的股票分配。



正如全世界的大多數主要市場，ASX 200 在 2018 年 2 月 5 日（星期一）和 2018 年 2 月 6 日（星期二）下跌了約 4.71%。這些全球市場的調整導致 Prospect Resources 的股價也大幅下跌。因此，董事們已決定對 $1000 萬的募股認購價格進行重新定價，改為每股 5 分錢，向獲配售人按比例發行 3500 萬隻新股。更多詳細信息，參見附錄 3B。此項股票發行將根據上市規則 7.1，利用公司目前的融資能力來進行。



董事會認為，在公司發展的現階段，公司打算建造非洲最大的鋰礦，並且是約 20 年內津巴布韋最新的礦山之一，有股東的支持做後盾，對公司未來的計劃至關重要。出於此原因，董事們相信重新定價最有利於所有股東的利益。董事會提示，重新定價的稀釋效應小於公司資本的 2%。



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Hugh Warner Prospect Resources Ltd 執行董事 電話: +61-413-621-652 Harry Greaves Prospect Resources Ltd 執行董事 電話: +263-772-144-669 網址: www.prospectresources.com.au