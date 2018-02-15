〈狗年投資理財術〉12生肖開春財運大解析 這3個生肖要謹慎理財

迎接狗年，在全球景氣持續復甦下，市場仍有不少波動，想要在投資理財上得心應手，選擇適合自身的理財配置和投資工具相對重要，易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文就針對 12 生肖財運進行解析，其中指出屬牛、龍、雞者，今年投資理財要特別謹慎。

鼠

對於屬鼠的民眾，2018 年是超級經典的「財氣通門戶」流年，由財源吉星和財庫吉星組合，加上文昌星的助益，幫助老鼠們發財致富。

不過須留意的是，投資理財前，老鼠們須做好功課，且投資要堅持到底和聚焦，最重要的是紀律，投資買賣要設妥停利和停損點，條件出現要確實執行，否則最後結算，只是白忙一場。

牛

2018 年屬牛的民眾，需要審慎理財，若購買不動產和整修屋宅已是今年的計畫，那麼有機會建構幸福好宅，若是沒有這個打算，則要審慎面對親友的借貸，量力而為是智者之舉。

想要將錢財留下來，最好的對策就是儲蓄，目前利率偏低，可購買儲蓄型概念的投資標的，才是相對理想的理財之道，至於投資上，可關注成分股概念的標的，仲春是獲利好的時刻。

虎

今年對於屬虎的民眾來說，是財利豐沛的流年，適合積極營造財富，而關鍵策略在於合作、借力使力，即便是薪水族的老虎也有機會透過合作的方式，創造正職之外的第 2 份收入，可以大膽走出去，尋找更多資源，讓企業有機會贏得多元的營收。

至於投資股市的老虎，宜將主要籌碼放在民生消費概念上，例如電動車、通路和通訊等，其次為儲蓄型標的，整體而言，春天財運最旺。

兔

屬兔的民眾 2018 年有機會賺到錢，更有機會將錢存下來，而有了賺錢的點子，就該掌握機會轉換成賣點，企業家宜充分了解市場趨勢，利用趨勢創造商機，而一般屬兔者最大的財富就是人脈和學習。

股市投資上，宜以短線為主軸策略，設妥區間、確實執行，買賣紀律化，2018 年有機會財富豐滿，整體而言，財富從春天啟動，夏天進入最高點，秋天開始整理籌碼等待進場機會，具市場題材的小型股，將為理想的標的。

龍

屬龍的民眾今年要審慎理財，投資事業不要碰觸自己不懂、無法掌握的合夥機會，大筆金額付出之際，給自己思考的時間，善用刪去法，當賠了錢也不會受傷的時候，就是出手的時候。

有意購買屋宅的自住型買家，殺價一定要快狠準，投資求財雖然以穩健為佳，不過值得將三分之一的籌碼，放在短線靈活的標的上，設妥區間確實買賣，風險越大，財富越豐碩。

蛇

屬蛇的民眾，今年有財源廣進的機會，想不想用力把握，要看自身的意願了。今年屬蛇者人脈就是錢脈，旺財富的好策略就是廣結善緣，今年最有機會賺錢的就是屬蛇的業務和經商買賣的企業。

投資求財，買對了比賣對了強。而財富滿坑谷，秋天財利最旺，民生消費、原物料與金融概念是財利標的。

馬

屬馬的民眾，今年方法對了，就有機會享受財富。企業家不宜過度擴張事業，站穩腳步再前進也不遲，陌生的商務投資少碰為妙，即便獲利在豐碩也要堅持少碰。

投資求財要做好功課、設妥目標、擬定策略，並且誠實執行、落實紀律，就能有豐碩荷包的計畫。整體而言，秋天財運最佳，金融、貴金屬、食品和生技概念股是理想標的，基金投資方面，宜選對經理人。

羊

今年屬羊的民眾，有機會和別人互為貴人，不過要提防因扮演好人，而讓荷包損失，若出現親友借貸或合夥共創事業的狀況，前者量力而為，而事業合作雖然吉利，但必須做好詳細的計畫，並設妥停損點，確實執行。

對於屬羊的業務和服務業者，是辛苦有成的流年，值得努力加油；有意建構幸福好宅，該花錢裝修或換屋，就不要再猶豫了。投資求財上，指數型股票和基金是好標的，生活、食品和車用電子股值得關注。

猴

今年屬猴的民眾，須強化時間管理，時間管理得當，有機會創造數倍產值。整體而言，今年財富容易出現在事業成就上，因此投資買賣需要策略管理，才有機會真正累積財富。

不動產購置適宜進行，股市投資以生活服務型標的為佳，買賣秋冬為盛，春天是獲利的好季節。

雞

今年對於屬雞的民眾，是名大於利的流年，企業最理想的策略在於核心文化，以及商品口碑上下功夫，上班族不要為了領薪水而工作，要創造被需要的價值，讓企業主禮遇聘請，其中也須留意不要被虛名牽累，可以因理想和禮遇換工作，但不要因為待遇而輕舉妄動。

投資求財運勢並不理想，資金籌碼須謹慎分配，一籃子的投資思維是大忌，除了儲蓄型的標的，積極型的標的也缺不得，設妥區間確實執行，財利可期。

狗

今年屬狗的民眾，不缺貴氣、人氣、好運氣，就缺乏讓財利運勢順暢運轉的財氣。對於一般上班族，啟動財氣的元素就是學習和執行力，對於經商買賣與投資者，就得思考把握機會的必要。

整體而言，財利運是以秋冬為盛，春天逢高賣出，夏天保守，秋天進場，冬天收成，金融、通訊和車用電子類股是理想標的，可以關注小型遭忽略的價值股。

豬

今年屬豬的民眾，可能出現過路財神的情形，建議投資求財上，以零存整付的策略應對，企業家不要急著擴張，持盈保泰為佳，投資買賣上，以儲蓄概念標的為佳，ETF 將會是理想的金雞母，而有意購買屋宅者，今年是值得進場的吉利年。