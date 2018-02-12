【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五震蕩收高，因特朗普簽署大規模預算法案，政府結束停擺。道瓊斯指數上升 1.4% 至 24,191 點；標準普爾指數上升 1.5% 至 2,620 點；納斯達克指數上升 1.4% 至 6,874 點。

油價上週五大跌，因北海一輸油管道在週末將達到全運能的消息加劇市場對供應過剩的擔憂。紐約 3 月期油下跌 3.2% 至每桶 59.20 美元。金價下跌，因美元走強。紐約 4 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,315.7 元。

香港和內地股市上週五大跌。各行業均走低，造紙股領跌，其中玖龍紙業（2689.HK）股價大跌 10.8%；造紙股及家用電器股亦錄得較大跌幅。個股方面，有消息指瑞安房地產（272.HK）正與銀行商討 335 億港元融資用作私有化等用途，公司股價逆市大漲 10.7%。恒生指數下跌 3.1% 至 29,507 點，國企指數下跌 3.9% 至 11,902 點，香港股市成交金額增加 46.9% 至 2,191 億港元。上證綜合指數下跌 4.1% 至 3,130 點，滬深兩市成交金額增加 19.3% 至 4,882 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 信達國際（111.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將按年增長至少 40% 至不少於 5,751 萬港元（上半年按年增長 101.1% 至 2,576 萬港元），主要因公司業務整體表現進步及聯營公司增加利潤貢獻。現價相當於不多於 9.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 瑞安房地產（272.HK）發佈公告指鑒於近日股票及債券市場動盪及不穩定，公司無意進一步與銀行商討有關潛在的私有化計劃的融資。

◇ 東風集團（489.HK）發佈 2018 年 1 月產銷快報，期內銷量 29.8 萬部，同比增長 17.3%，銷售增速較 2017 年全年（4.1%）及 2017 年 12 月份（-5.0%）有大幅改善。

◇ 中國中冶（1618.HK）公佈 2018 年 1 月新簽合同額 488 億元人民幣，同比增長 32.2%，優於 2017 年全年增速（20.0%）；其中 1 月份新簽重大工程承包合同金額合計 285 億元人民幣，佔 2016 年營業收入 13.0%。

◇ 域高國際（1621.HK）延後股份發售及上市，因公司需更多時間回應監管機構的查詢。

◇ 禹洲地產（1628.HK）發佈 1 月合約銷售金額、合約銷售建築面積及均價分別為 27.6 億元人民幣、20.7 萬平方米及每平方米 13,312 元人民幣，同比分別上升 33.6%、32.0% 及 1.3%。1 月合約銷售增速遠遜於 2017 年全年（73.7%）及 2017 年 12 月（123.1%）。

◇ 中廣核電力（1816.HK）宣佈擬申請 A 股發行，發行數量不超過 50.5 億股（相當於現有股本 11.1%），資金將用於核電機組建設和補充流動資金。

◇ 元力控股（1933.HK）為中國電力行業的信息技術服務供應商，主要向各電網公司及電力零售公司提供軟件系統及技術服務，通過為國家電網公司集團提供相關技術人員以提升配電及電力交易相關技術服務的管控。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收入分別為 4,790、5,905 及 8,734 萬元人民幣；股東應佔溢利分別為 1,342、2,217 及 1,800 萬元人民幣（2017 財年入賬上市費用 853 萬元人民幣）。2018 財年首五個月公司收入同比增長 34.4%，而股東應佔溢利按年大增 74.1%。公司今天起至 2 月 15 日招股，預計 3 月 2 日上市，招股價介乎 0.72-0.96 港元，淨集資額約 5,078 萬港元（招股價中位數），市值介乎 2.7-3.7 億港元，相當於不高於 12.3-16.4 倍 2017 財年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)