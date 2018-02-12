中國版原油期貨於3/26掛牌交易，將引入境外投資人

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，證監會新聞發言人常德鵬宣布，經過周密準備，中國版的原油期貨將於 3 月 26 日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易，並將引入境外投資人參與，探索期貨市場國際化的市場運作和監管經驗。上海期貨交易所新聞稿顯示，經過周密準備，原油期貨上市的各項工作已基本完成。目前上期能源已審核通過 149 家期貨公司申請入會，批復同意 12 家銀行為從事境內客戶保證金存管業務，8 家銀行為從事境外客戶保證金存管業務，相繼進行 5 次全市場生產系統演練。



上期所也提到，中國原油期貨上市後，有利於形成反應中國和亞太地區石油市場供需關係的價格體系，發揮價格在資源配置中的基礎作用；能夠為實體企業提供有效的套期保值工具，規避價格波動風險。上期能源將進一步強化一線監管和自律監管職責，不斷完善風險防控手段和措施，防範市場風險，確保市場穩健運行，守住底線，更好地服務實體經濟。



數據顯示，中國是全球第二大原油消費國、第八大原油生產國。2016 年原油表觀消費量約為 5.78 億噸，對外依存度超過 65%。2017 年中國進口原油約 4.2 億噸，已成為全球第一大原油進口國。



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