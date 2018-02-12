中國新動能成長超出預期，對增長支撐作用進一步顯現

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，針對新動能能否替代中國正在淘汰的落後傳統產能，成為拉動中國經濟的主要動力，中國國家發展和改革委員會新聞發言人孟瑋上週日 (11 日) 表示，中國以創新驅動發展戰略為引領，充分激發創新創業活力，新動能成長速度和支撐作用超出預期，對增長支撐作用進一步顯現。

孟瑋在新聞發布會上提到，據有關機構測算，新動能對經濟增長的貢獻已超過 30%，對城鎮新增就業的貢獻超過 70%。部份東部省份已走出結構調整陣痛期，新動能正日漸成為經濟發展的第一引擎。下一步將在四個方面採取更加有力的措施，包括加快推動新興產業發展。落實「十三五」戰略性新興產業發展規畫，組織實施一批新興產業重大工程。運行好國家新興產業創業投資引導基金，拓寬創新創業融資渠道。加強政府資金與金融資本的合作，促進戰略性新興產業集群發展。



加快推動創新創業上水平。以實施全面創新改革試驗為抓手，推動北京、上海具有全球影響力的科技創新中心和北京懷柔、上海張江、安徽合肥 3 個綜合性國家科學中心建設，推進雄安新區創新驅動引領示範區、粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。匯聚國際一流創新資源，構建開放型的協同創新集群，推動國家產業創新中心建設。著力打造「雙創」升級版，推動創新創業上水平，更好與實體經濟融合。



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