【大慶證券】投顧盤前－春節封關日 電子轉強多方強勢表態



◆盤勢分析

受到美國十年期公債殖利率維持高檔的影響，美股上週五再度大幅震盪，但尾盤在買盤拉抬下重新走揚，四大指數終場全面收高，留下長下影線，道瓊指數盤中震盪幅度高達 1000 點，終場則以上漲 330 點作收。綜觀近期美股走勢，受到就業數據優於預期、通膨水準穩增，牽動市場對 FED 升息的擔憂，除造成美元指數開始反彈站上 90 大關外，股市也出現逢高賣壓，短線在市場情緒依舊恐慌下，研判股市將持續陷入震盪，但觀察 VIX 指數雖維持高檔但程度已逐漸下滑，研判美股短線修正過後將可止跌回穩。

在美股走弱的影響下，亞股上周五全軍覆沒，尤其陸股跌勢相對沉重，新加坡 A50 指數盤中一度重挫超過 6%，主要原因在於中國打房，加上海航集團危機擴大影響，導致權值股紛紛走弱。短線來看，由於上證指數近期一波直接殺破年線，技術面上與 5 日線的負乖離率過大，縱使趨勢可能轉空，但股價線型上已經開始醞釀反彈機會，相關 ETF 短線不宜殺低，反而要反向偏多思考，而上證指數下方 3000 點支撐明確，逢回仍可分批布局。

上周五台股早盤在美股以及亞股的拖累下開低震盪，大盤一度回測 10189 點，指數已經相當逼近萬點關卡，不過在電子、金融、傳產等權值股低接買盤開始湧入下，指數開低走高，盤中站回前低 10300 點之上。從技術面來看，大盤上周一度大跌千點以上，短線指數與 5 日線負乖離過大，縱使中期趨勢開始有走空現象，但技術面超跌後相對也醞釀反彈契機，投資人在此不必過於悲觀。以盤面來看，上周五包括 3D 感測、矽晶圓、電動車、面板、PCB、生技等族群都相對強勢，飆股包括台勝科、穩懋、和大、康普等都有開低走高跡象，也代表雖然盤面短線恐慌，但有本質的公司仍受到市場青睞，未來大盤反攻除了權值股外，這些相對抗跌的族群也要特別留意。未來假若美股回穩，穩定市場信心後，操作上建議選擇展望佳且法人籌碼偏多類股，包含 3D 感測、散熱、電動車、矽晶圓、車電等，相關族群短線上仍有輪動機會，操作上避免追高，以低接為主，配合主流股並設好停損停利點靈活操作。

