

◆盤勢分析

1.10 年期債券殖利率小幅上升至 2.84%，通貨膨脹開始上升，央行的量化寬鬆 (QE) 即將結束，為股市帶來壓力。上週五美股上漲，漲幅介於 1.38 至 3.05％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈帶量方有助走出震盪整理期。

（2）均線：支撐為 10,000 點至 10,100 點，壓力為 5 日線至半年線附近。

（3）技術指標：KD 及 RSI 開口向下，9 日 K 值及 5 日 RSI 低於 30，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能站回到年線之上，回檔是否量縮或反彈成交量大於 20 日均量，半導體、無人商店、電競、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融。

4.2330 台積電將於明（13）日舉行董事會，公布 2017 年盈餘分配，12 家知名外資券商搶先提出預估值，有超過半數、共七家外資預估台積電每股將配至少 8 元現金股利、最高上看 8.5 元，創新高。除殖利率外，獲利成長性也將是外資評價台積電的重要基礎。

5. 中小尺寸面板廠彩晶（6116）受惠手機走向 18：9 全螢幕熱潮，去年每股純益可望達 2 元以上。隨著手機全螢幕面板供應吃緊，彩晶元月營收月增近一成，是面板廠中表現最佳。觀察彩晶能否站回季線之上。

6. 電感廠美桀（5255）受惠於板卡、NB 訂單需求，一月重慶廠再追加 18 條自動化生產線，Molding Choke 月產能可望拉升 40％，美桀董事長羅鵬程表示，美桀今年以板卡、NB、Server 以及車用產品為四大成長動能。法人預期，隨著新產能開出，美桀今年營收可望上看 20 億元，EPS 有機會挑戰半個股本。美桀近期守穩年線，上檔壓力看月季線。

7. 群創（3481）去年第 4 季獲利 42.95 億元，每股盈餘 0.43 元，累計 2017 年稅後淨利 370.28 億元，每股盈餘 3.72 元，創下 10 年來高點。群創去年宣布將斥資 314.3 億元購入鴻海位在路竹的 6 代 LTPS 面板廠，因此今年資本支出倍增，上看 550 億元。群創近期回測季線有守，相對強勢。

