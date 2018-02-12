明德水庫仍缺水 一期稻作停灌

儘管供應竹科用水的寶二水庫已衝上滿水位，苗栗永和山水庫蓄水率也達到七成二、鯉魚潭水庫也接近滿水位，但唯獨農灌為主的明德水庫，有效蓄水率只有四成八。由於明德水庫蓄水不足以供應一期稻作，經濟部和農委會宣佈明德水庫灌區一期稻作停灌，農民可在三月一日起提出申請。（彭清仁報導）

去年底開始，竹苗地區枯水季又逢降雨量低於往年，上個月因為水庫缺水嚴重，竹苗地區也被迫實施一階段限水，幸好新竹地區接連兩波大雨，上週寶二水庫一舉衝上滿水位。至於苗栗永和山水庫的水位，也正常回升，有效蓄水率也回升到七成二；鯉魚潭水庫蓄水率則回升到九成一，蓄水情況相當理想。

儘管竹苗各中大型水庫蓄水率都回升到理想狀況，唯獨農灌為主的明德水庫，水位回升相當不理想，目前有效蓄水率則低於五成。經濟部和農委會也宣佈，明德水庫灌區一期稻作全數停灌，苗栗農田水利會將於三月一日到三月卅一日，受理農民一期稻作休耕申請，每公頃補償最高八萬八千元。苗栗農田水利會表示，明德水庫灌區補償對象為停灌範圍內水利會會員，包含頭屋鄉、造橋鄉、後龍鎮等三鄉鎮範圍，大潭工作站及後龍工作站，停灌面積達 1175 公頃。不過水利會也強調，廢耕者、停灌區內種植水稻者，都不予補償。