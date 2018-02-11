長達健康(08026-HK)董事局成員大執位

長達健康(08026-HK)公布，執行董事石梁升及韓軍、非執行董事陳煒熙，以及獨立非執行董事潘仁偉、徐小平及林國昌已辭任董事職務，自2018年2月12日起生效；徐志剛已由執行董事調任為非執行董事，自2018年2月12日起生效；及張春華及張春萍已各自獲委任為執行董事，及陳美恩、關志康及李筠翎已各自獲委任為獨立非執行董事，自2018年2月12日起生效。

董事會宣佈徐志剛已辭任，而張先生已獲委任為董事會主席，自2018年2月12日起生效。潘仁偉將不再擔任公司審核委員會主席，及陳煒熙、徐小平及林國昌將不再擔任審核委員會成員。陳女士將擔任審核委員會主席，及關先生及李女士將擔任審核委員會成員。徐小平先生將不再擔任公司薪酬委員會主席，及林國昌先生及徐志剛先生將不再擔任薪酬委員會成員。關先生將擔任薪酬委員會主席，及李女士及張女士將擔任薪酬委員會成員；及徐志剛先生將不再擔任公司提名委員會主席，及林國昌先生及徐小平先生將不再擔任提名委員會成員。李女士將擔任提名委員會主席，及陳女士及張女士將擔任提名委員會成員。吳瑋斕女士已辭任公司公司秘書及授權代表，而陳觀發先生已獲委任為公司新公司秘書、新授權代表及首席財務官，自2018年2月12日起生效。

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