阿里巴巴投資約54.5億入股北京居然之家 持有15%股份

路透上海2月11日 - 中國阿里巴巴集團(BABA.N)周日宣布，向家居建材企業--北京居然之家投資控股集團投資約54.5億元人民幣，持有其15%的股份，在家居領域開啟新零售的全新時代。

阿里巴巴表示，上述合作將融合阿里巴巴電商平台優勢，以及居然之家豐富的線下資源。阿里巴巴將運用其對消費者的洞察、會員體系、專業的雲計算和企業服務體系以及物流平台，來支持居然之家在中國29個省市自治區223家門店的全面數字化升級。

本次阿里巴巴進入家裝家居行業，是在繼進入服飾百貨、快消商超、餐飲美食、家電數碼領域後的又一舉措。

本月稍早，阿里巴巴集團、文投控股(600715-CN)，以每股51.96元收購萬達集團持有的萬達電影(002739-CN)12.77%股份，其中阿里巴巴出資46.8億元、文投控股出資31.2億元，分別成為萬達電影第二、第三大股東。

北京居然之家投資控股集團1999年成立，是以家居為主業，以家庭大消費為平台，業務範圍涵蓋室內設計和裝修、家具建材銷售、商業會展、金融服務、食品超市、院線餐飲、城市綜合體開發等領域的大型商業連鎖集團公司，2017年銷售額超過600億元。

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