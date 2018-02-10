連連潰敗！美油六周來首度跌破60美元 布油創今年新低

摘要：周五布油一度跌破 62 美元、跌超 4%；美油跌破 60 美元後一度失守 59 美元，本周跌超 9% 創兩年最大周跌幅。在美國產油量創歷史新高後，國內活躍石油鑽台數創近三年新高，美元繼續回漲，令油價承壓。

美國供應增加，美元又步步回升，油價繼續創新低。

9 日本周五盤中，美國 WTI 原油期貨跌破 60 美元整數位心理關口，為去年 12 月 29 日以來首次。此後一度跌至 59.16 美元 / 桶，創去年 12 月 26 日以來新低。北京時間 10 日 1 點 50 分左右跌破 59 美元 / 桶，日內跌超 3%。

油服公司貝克休斯公布，截至本月 9 日一周，美國活躍石油鑽井平台環比此前一周增加 26 台，創去年 1 月以來最大單周增幅，增至 791 台，活躍石油鑽台總數創將近三年新高。

這意味著美國石油企業還在增產，美國產油有望再創新高。數據公布後，美油進一步下挫，截至 10 日 2 點 40 分左右，跌幅超過 4.8%。

最終美油收跌 3.19%，收報 59.20 美元 / 桶，今年首度收於 60 美元下方，並創去年 12 月 22 日以來收盤新低。美油本周跌約 9.6%，創兩年來最大單周跌幅。

本周布蘭特原油期貨跌約 8.4%，北京時間 10 日 1 點 20 分左右跌至 62.84 美元 / 桶，創八周以來盤中新低，此後跌幅超過 4%，一度跌至 61.77 美元 / 桶，創九周新低，最終收跌 3.12%，收報 62.79 美元 / 桶，收創去年 12 月 31 日以來新低。

本周稍早，在歐美傳出供應增加的跡象後，油價開始急劇回落。

華爾街見聞此前提到，本周三公布的美國官方數據顯示，上周美國日均產油首次突破 1000 萬桶大關。次日，負責英國北海地區近四成油氣產量的輸油管線 Forties 重啟。

周四當天，布油盤中近七周來首度跌破 65 美元 / 桶，此後創今年以來新低，當天收於 65 美元下方，收盤較上月高位跌逾 8%。美油和布油一樣跌超 1%，險守 61 美元關口，截至周四收盤，幾乎抹平年內漲幅。

除了供應面利空，油價還面臨美元回漲的壓力。

兩周多以前，美國財長姆努欽爆出美元走軟利多美國貿易論，此後美元指數接連跌破 90、89 關口，創逾三年新低。但本周三已經抹平兩周來跌幅，回到 90 上方。

本周三公布的訪談中，歐洲央行管委、奧地利央行行長 Ewald Nowotny「炮轟」川普政府，稱美國財政部故意向美元施加下行壓力，希望讓美元保持低位。此後美元進一步走高，當天歐元對美元創兩周新低，美元指數創三個月最大單日漲幅。

周四美油一度跌破 61 美元後，能源對沖基金 Again Capital 創始合夥人 John Kilduff 向 CNBC 表示，油價與美元的反向關係最近再次得到印證。

Kilduff 指出，美元指數跌至 86 的時候，油價漲到了 66 美元 / 桶，現在美元指數重上 90，油價跌到 61 美元 / 桶左右，他預計油價會很快跌到 55 美元 / 桶。

本周五美元指數一度站上 90.50，日內漲逾 0.2%，截至最近一次更新，回到 90.50 下方。

『新聞來源／華爾街見聞』