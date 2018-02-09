【港股解碼】恒順醋業：芝麻開花節節高

相傳，醋是酒聖杜康的第二位兒子黑塔在睡夢中經由神仙點化而釀造出來的。黑塔無意中將水倒入了酒槽之中，便得到了醋，醋香飄出了父子二人在鎮江城外的小作坊，不久便在鎮江城內賣開了，隨後傳出鎮江城，名揚四方。而如今身爲鎮江香醋老大的恒順醋業(600305-CN)，或許是這個古老神話的延續。

今日，恒順醋業發布了其關于2017年業績的預告，從預測數據中，可以看出其信心十足。但是觀其近日的股價，很有可能是因爲受到大盤整體情況的影響，反而一直處于下跌狀態。

今年7月之後，恒順醋業的股價一路上揚，在11月漲至13.58元，漲出了從2015年來的曆史新高。但是其股價卻在近日頻頻回首，2月6日最低跌至9.62，接近此前6月份的最低價。

恒順醋業近期K線走勢圖

來源：通達信

業績增長，但是股價低迷，不知道在接下來的2018年，恒順醋業將會如何收尾。這個香飄百年的企業，在新的時代又會走向何方。

2015年後：騰飛的三年

2018年1月25日，恒順醋業發布了其2017年度業績預增公告。根據公告顯示，恒順醋業預計2017年度歸屬于上市公司股東淨利潤增加8520.56萬元到1.19億元，相比2016年同比增加50%到70%；預計2017年度扣非淨利潤增加1566.08萬元到3132.15萬元，相比2016年同比增加10%到20%，發展十分迅速。

恒順醋業不僅在2017年度表現良好，在此前的2014-2016年期間均取得了巨大的進步。

2014-2016年恒順醋業主要財務數據（節選）

來源：上海證券交易所

由上圖可以看出，恒順醋業自2014年以來，總資産、營業收入、扣非淨利潤、經營活動産生的現金流量淨額均在不停地增長。

這三年來，其營業額分別爲人民幣12.07億、13.05億、14.47億元，2016年相比2015年同比增長10.87%，2015年相比2014年同比增長8.1%；其扣非淨利潤的增長更快，2016年相比2015年同比增長38.17%，2015年相比2014年增長69.44%，這樣看來，2017年其扣非淨利潤的增長率到是下來了。

其中，歸屬于上市公司股東的淨利潤這個指標不是很穩定，根據其預告顯示，2017年相比2016年將大幅增長，2016年相比2015年減少了28.89%，2015年相比2014年幾乎翻了三倍。探究2015年大幅增長的原因可以發現，2014年，恒順醋業管理層大換血，開始整理業務，聚焦主業，剝離了此前涉及的房地産業務，減少了很多財務成本，卸掉了包袱之後，快速地騰飛了起來，經營活動産生的現金流量淨額的逐年增長，也可以印證其正在聚焦主營業務。

中國四大名醋

恒順醋業有著悠久的曆史，發源于江蘇鎮江，始于1840年，曆經100多年，可以說又是一個中國老字號。恒順二字取自佛家的《華嚴經》：“恒順衆生——永遠順隨衆生善性所需”，意義深遠。中國一向有著“四大名醋”，分別是鎮江香醋、山西老陳醋、永春老醋和四川保甯醋。“四大名醋”的産品地方特色濃厚，此前受到地區限制，但是目前這樣的限制正在逐漸被打破。

從産品層面上來看，各區域食醋品牌産品主要表現出以下兩大特點：首先，是産品同質化現象較爲嚴重。由于食醋企業大多是沿襲傳統釀造工藝和手工作坊式生産發展起來的，且低成本、低門檻、消費周期長、生産廠商片面對産量過度追求，使得整個行業産品同質化現象突出，即使一些老字號與新品牌之間也無太大的差異。

其次，是部分食醋品牌開始追求産品的創新。這部分企業致力于發現消費者需求和滿足各層次消費者的核心需求，在細分市場的基礎上，進行精准市場定位，研發出具有明顯創新特征的産品。

因此，中國的整個食醋行業還有著很大的提升空間，目前，食醋行業的發展正處于品牌化的中前期，而消費者的品牌意識也在不斷增強。與發達國家相比，我們的人均消費金額還有三倍以上的提升空間。行業營銷水平和管理水平還有很大提升空間，行業的管理費用率和銷售費用率可以進一步降低。據統計，“鎮江香醋”作爲食醋行業的龍頭，其市場占有率僅爲10%左右。由此說明，食醋行業整合空間巨大。

作者：施琳慧

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