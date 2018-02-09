外媒：股市動蕩中兩大市場最痛苦 内地已抛13.9億港股

北京時間本周五(2月9日)，據彭博社報道，在全球股票投資者受到兩年來最嚴重下跌的沖擊之際，沒有哪個市場比中國和香港還要痛苦。自上個月末全球市場開始暴跌以來，上述世界第二大和第四大股市的基準指數跌得比其他任何主要股市都快。

彭博根據每日額度的使用情況計算得出，截至香港時間14:30，中國内地投資者通過滬港通和深港通抛出了13.9億元人民币(2.2億美元)的香港股票。這有望創下2016年12月深港通開通以來的單日最大淨賣出規模。這樣的抛盤力度前所未有。

随着跌幅于周五擴大至逾12%，兩者都勢將結束史上最長的回調幅度不曾達到10%的時期。中國基準股指經曆了2015年崩盤以來的最慘烈下跌，令這兩年已習慣政府幹預發揮穩市效應的許多投資者感到震驚。

但在引導上證綜合指數走出史上最平靜牛市行情之後，随着中國尋求消滅道德風險并遏制中國16萬億美元影子融資體系的風險，其“疼痛阈值”已經提高。

這引出的大問題是，股市是否正在釋放中國這個世界第二大經濟體將有麻煩的信号。多數分析師仍然樂觀，對中國2018年增長率的普遍預期仍維持在6.5%。樂觀主義者指出，企業債券市場在過去兩周相對堅挺，人民币兌美元匯率仍接近兩年高點--盡管最近幾天有所回落。

投資者尚未表現出2015年式恐慌的迹象。但是，中國市場的下跌有“滾雪球”的習慣。許多觀察人士認為，鑒于流動性環境在中國春節假期于下周開始前收緊，市場震蕩將加劇。

平均而言，上證綜合指數在下跌10%或以上時，會持續兩個月才見能到同等幅度的反彈。杉杉金融駐上海的基金經理吳侃稱，在美國市場動蕩和國内去杠杆化的雙重打擊下，市場情緒受到傷害，市場波動率仍處于較高水平;風險情緒已急劇降溫，他認為春節前形勢不會好轉。

來源：鳳凰國際iMarkets

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)