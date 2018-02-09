青島海爾(600690-CN)證實正研究論證D股發行的可行性 未定案

路透北京2月9日 - 中國大型家電企業--青島海爾股份有限公司(600690-CN)周五公告證實，公司正在研究論證D股發行的可行性，但尚未聘請專業機構開展工作、亦未形成任何內部決策。

這驗證了路透昨日晚間援引消息人士的報導。消息人士透露，海爾擬赴德國法蘭克福上市，這也將會是中國首家D股上市公司。

該公司刊登在上交所的另一份公告還顯示，公司股東新加坡政府投資公司(GIC) 基於長期看好青島海爾的未來發展，於周四(2月8日)通過上海證券交易所以大宗交易的方式增持其股票。增持後，GIC持股比例升至4.8%。

而同日，公司股東KKR Home Investment S.à r.l.(KKR)以大宗交易的方式減持公司股票共計約1.22億股，成交價格為每股18.09元人民幣，減持後KKR持股比例為5.94%。

“本次交易後，KKR仍是公司最大的機構股東及戰略投資人，並持續看好公司的長期發展。”公告稱。

青島海爾周四收報19.25元，過去一個月累計下跌2.92%。

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