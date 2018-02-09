人民币兌美元中間價下調372點 報6.3194

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年2月9日人民币兌美元中間價下調372點，報6.3194;上一交易日中間價6.2822。上一交易日官方收盤報6.3260，夜盤收盤報6.3185。

毫無征兆之下，人民币上漲勢頭驟然受挫。2月8日人民币匯率離奇大跌，境内在岸市場人民币兌美元匯率(CNY)徘徊在6.3196附近，較上一個交易大跌444個基點，盤中跌幅超過750個基點，創下2015年8月12日以來的最大單日跌幅。受此影響，境外離岸市場人民币兌美元匯率(CNH)觸及6.3554，較上一個交易日大跌364個基點，盤中一度跌至6.3774，抹平2月以來所有漲幅。

市場一度傳聞中國央行開始幹預匯市，這個市場傳聞對當天人民币匯率跌幅影響不小，尤其是中午交易時段央行幹預傳聞四起，導緻在岸市場人民币匯率一下子從6.2895直接跌向日内低點6.34。2月8日海關公布的數據顯示中國1月貿易順差同比收窄59.7%，令外匯市場認為此前人民币大幅快速升值正令外貿順差出現較大幅度縮水，央行很可能随時幹預匯市遏制人民币漲幅過快，以此改善外貿環境。

匯豐銀行高級外匯策略師王菊指出，這也預示着人民币匯率開始從單邊升值向雙向波動演變。鑒于中國宏觀經濟持續好轉與資本跨境流動趨于平穩均衡，今年人民币匯率波動區間或將在6.2-6.4之間。

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