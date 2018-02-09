接種肺炎疫苗 提升保護力

冬、春兩季是肺炎好發的高峰期，長者接種肺炎疫苗可以增加保護力，桃園市衛生局提供 65 歲免費接種「新型」肺炎鏈球菌結合型疫苗，呼籲 41 年次市民在生日以前或 42 年次出生符合資格的長者踴躍接種。

（李明朝報導）

冬季到春季是長者好發肺炎的高峰期，尤其近日氣溫相當低，本身有慢性病，或者免疫力較低的年長者，感染肺炎機率增加。

為了提升保護力，桃園市衛生局呼籲長者要儘速接種肺炎疫苗，衛生局局長王文彥說，近年來肺炎攀升為國人十大死因的第三位，為了提升長者自身的免疫力，遠離肺炎侵襲，桃園市特別提供 65 歲市民長者免費接種「新型」肺炎鏈球菌結合型疫苗；呼籲 41 年次市民在生日以前，或 42 年次出生，符合資格的長者踴躍接種。

王文彥提醒設籍在桃園市 65 歲以上長者，若沒有接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可攜帶身分證明文件及健保 IC 卡，前往衛生所或合約醫療院所接受接種服務。

衛生局表示，肺炎鏈球菌除了引起中耳炎、鼻竇炎和支氣管炎等臨床常見症狀，也可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病，且好發在 5 歲以下嬰幼兒及 65 歲以上老年人，民眾如果對疫苗接種有任何疑問，可向衛生局洽詢。

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