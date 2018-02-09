如何看中梵建交傳聞（葉柏毅報導）

中共當局與梵蒂岡，打算建交的消息，一直甚囂塵上。許多人認為，雙方建交與否的關鍵，就在於主教任命權，好像一旦雙方就此達成共識，我國在歐洲唯一的邦交國，可能就此沒了。然而，事情真的如此簡單嗎？

我們或許可從幾個面向來思考這個問題，首先，需要先審視中共政權的本質。共產黨主張無神論，所以如果它要跟一個神權國家建交，基本上就是一件很奇特的事。但其實中共骨子裡並不是那麼純正的馬列主義，真正的馬列主義者，早就在毛澤東掌權時就都被鬥垮了。

毛澤東雖然打著馬列主義的旗號，但真正專注的，還是中國傳統的帝王之術，這就是為什麼毛澤東講起馬列主義來都是表相，但數算起中國歷史卻頭頭是道的緣故；因為馬列主義本來就只是中共用來奪權的工具，搶到天下才是真理。這也是為什麼，共產黨的執政方式，基本上也不脫中國古代的帝王之術那一套。因此也就是說，現代中國的統治階層，實際上都還是穿西裝的古人。

觀諸中國歷史，凡是不被政府牢牢掌控的宗教信仰，都有可能會成為政權存續的威脅，主要的理由，就是因為宗教「靠理念聚眾」，這就會嚴重影響到政權的穩定。在一般民主國家，信仰自由是很正常，並且被保障的權利。

當然，不能說沒有神棍邪教斂財騙色，但那會有法律來處理，根本動搖不了國家根本，但在集權國家卻不然。因此，嚴格控管宗教，對中共來說，最主要的理由，並不是什麼有神論無神論，而是中國歷史上，靠宗教旗號企圖推翻政權的例子太多了，這才是中共為什麼要嚴管宗教的最重要原因。

再講教廷為什麼那麼急著想要與中共建交，或許有幾個方面的考量：首先當然是天主教希望廣傳福音的任務，這本來就是基督宗教神職人員的呼召；從中國歷史來看，像是利瑪竇等人，寧可融入中國社會，也要宣揚基督福音，就是最好的例子。

其次，中共不斷打壓地下教會，讓中國大陸不屬於愛國教會，而只尊奉羅馬教廷的天主教徒，遭到極大的迫害，也讓教廷無法坐視。此外，也有人認為，全球的天主教徒人數，日漸減少，對教廷來說，如果能在中國，增加信徒人數，也有助於他們維繫本身在全世界的影響力。

前面提到，有人認為，似乎教廷與中共當局，只要解決主教任命問題，雙方就建交有望；但若繼續深究，就會發現問題似乎沒那麼簡單。真正的重點，在「組織」與「思想」兩方面。

首先，就「組織」上來說，依中共的習慣，每個團體都要安插黨支部予以監視。以天主教來講，就是愛國教會。教廷能不能允許愛國教會插手干預教廷，甚至高於教廷，是一個觀察點。

另外一點則是「思想」。天主教與基督新教不同，基督新教唯獨聖經，因此教會組織相當分散，在中國也多半以家庭教會形式出現，規模不大，要消滅它們，太容易了。

但天主教則有本身的一套嚴密組織規制；並且，天主教除了聖經之外，也有所謂的「教宗通諭」，教宗通諭在天主教徒心目中的地位，與聖經無異。如果教宗通諭與共產黨的主張，例如十九大報告有衝突，那是要聽教宗的，還是要聽黨的？從兩個例子就更能夠說明問題：首先，中共十九大之後，中國佛教協會副會長「印順大和尚」，大讚習近平的十九大報告，稱為「當代佛經」，他不但自己手抄三遍，還鼓勵全中國的佛教徒，都要把十九大報告當佛經抄，他還相信「抄一遍會有一遍的體會」。這也就是說，黨的指示高於經典，甚至就是經典。這一點，教廷能接受嗎？

另一個例子是：在西藏，原先由達賴喇嘛認證的班禪喇嘛，突然消失了，接著中共再推出自己認證的班禪喇嘛。而目前的十四世達賴喇嘛說，他未來不打算再轉世時，一向主張無神論的中共竟然說，達賴喇嘛要不要轉世，不是他自己能決定的。問題是：你一個主張無神論的政權，你管人家轉世不轉世？

所以總的來說，就是在中國，共產黨絕對要高過一切，任何經典、通諭，教義，都不能高於黨，更不能脫離黨的掌控。有人認為，教廷或許可以用「越南模式」進入中國，若從上面的分析來看，根本不可能。也就是說，除非教廷能夠接受「共產黨高於一切」這個大原則，那麼雙方才有可能建交。

簡而言之，任何外國事物，想要進入中國，都要染上「中國特色」，而這種「中國特色」，說白了就是接受中共指揮，像是中共中央政治局常委汪洋日前所說的「宗教中國化」，就是這個意思。如果教廷能接受這一點，那麼雙方當然可以順利建交。然而問題是：就算教廷真的因此接受，並且建交了，那麼這種「具有中國特色社會主義的羅馬天主教」，對於教廷來說，又有什麼意義呢？