英國央行維持利率0.5%不變，但直言將提早升息因應經濟復甦

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，英國央行週四例會後宣布按兵不動，但令市場嘩然的是該行直言將提早升息。英國央行會後表示，和其三個月前的看法相比，利率可能需要提早調升，且上調幅度要更多一點，因英國緩慢前行的經濟正從全球復甦中獲得一臂之力。英國央行決策者週四結束開春第一場例會，以 9:0 一致投票通過維持利率在 0.5% 不變，一如市場預期，好讓他們有時間來評估英國經濟如何因應退歐方式。



然而，英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 和同儕表示，他們認為越來越有必要控制住通脹，呼應其他主要央行在金融危機過去 10 年後收緊貨幣政策的行動。



這項表態後，利率期貨市場顯示，投資人現預期英國央行 5 月升息的機率將近 70%，高於週四央行宣佈決議前的不到 50%。



英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 表示，希望通脹能在 “更為常規的預估時期內” 回到其 2% 目標，這顯示他們把目光放在遏制未來兩年的物價成長，而非三年。「若經濟運行情況基本符合 2 月通脹報告的預期，那麼貨幣政策將需要比 11 月報告的預期提前收緊，在預估期間內的收緊幅度也要更大一些。」



英國經濟在 2016 年脫歐公投之後放緩，但比公投時許多投資人預期的情況要好，主要得益於美國、德國和其他主要貿易夥伴的經濟表現明顯改善。



雖然英國通脹率已遠超 2% 目標水準，大部分歸因於脫歐公投後英鎊貶值，不過，英國央行自 2007-2009 年金融危機以來，只在去年 11 月升息一次，而美國聯準會 (Fed) 則已經升息五次。英國央行預計全球經濟在 2018 年將增長 4%，為多年來表現最佳的年份之一。



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