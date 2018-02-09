紐西蘭高等法院和澳大利亞聯邦法院責令德豐環球支付判決債務

香港 2018 年 2 月 9 日電 / 美通社 / -- 贏磐國際（紐西蘭）有限公司（以下簡稱「贏磐國際」）已經收到紐西蘭高等法院和澳大利亞聯邦法院針對德豐環球投資有限公司（塞席爾）（以下簡稱「德豐環球」）作出的判決。

判決債務超過 690 萬美元，至今仍然未支付。

我們有理由相信，德豐環球是一家與在澳大利亞證券投資委員會 (「ASIC」) 註冊的實體 Vanguard Global Investments Pty Ltd（前身為 Defone Global Investments Pty Ltd）有關聯的公司。

通過在全球執行這些法院判決，贏磐國際正在調查德豐環球在任何司法管轄區的任何資產所在地的資訊以及其主要及唯一股東陳映儒（又名 Michael Chen）的下落。

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2017 年 3 月 9 日，紐西蘭高等法院 Edwards 法官對德豐環球投資有限公司的訴訟做出判決，命令其向贏磐國際（紐西蘭）有限公司支付 USD6,903,207.50 和 NZD99,729.73（「判決債務」）。儘管多次要求判決債務人支付債務，但判決債務仍未支付，並持續產生利息。

2017 年 5 月 16 日，贏磐國際（紐西蘭）有限公司在澳大利亞聯邦法院成功登記判決債務。 贏磐國際（紐西蘭）有限公司的律師繼續調查可用於執行判決債務的資產。

http://www.defoneglobalinvestmentslimiteddoesnotpayitsdebts.com/