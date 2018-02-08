【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

國際局勢仍大幅震盪

調整好股票，準備抱股過年！

【盤勢分析】

美股昨日持續大震盪，動不動就是 1-2% 的震幅，台股反彈明顯遇壓，主因在【龍捲風操盤術】本日 KD 持續死亡交叉下，又遇年前效應，行情即使反彈，也遇到層層賣壓！但很多個股 1 月營收大幅成長，這兩天震盪壓回將是很好的進場機會！農曆年後 (新春開紅盤 2 月 21 日，剛好是台指結算喔，而 2 月 13 日封關後 MSCI 調整權重，都會反映) 相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉開口再度收斂，指數小跌 23 點 (多頭需加把力)，而週 KD 已出現死亡交叉(明日只能拉下影線，讓 K 線型態好看些) 盤勢在農曆年前偏弱整理，農曆年後只要美股不要太差，好的個股會迅速反彈！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數衝高後快速壓回！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件及部分光學股，這類族群能見度較高，震盪仍可布局

【後續作法】

美股的年前急跌，讓中長線願意抱股過年的資金進來，預計明後兩天會有卡位的買盤！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-18)，5483 中美晶 (-2.4)，6182 合晶 (-1.6)、3532 台勝科 (-4)，這個族群，持續看好！

◎【電動車概念股】：4739 康普 (1 月營收達 5.16 億年增 26.49%，震盪壓回仍可留意)、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、2231 為升 (+3，股價已悄俏突破近期高點)、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準 (+2.5)、6282 康舒、6235 華孚 (+0.25)、3665 貿聯 (+9)、5243 乙盛、6238 勝麗，留意美 TESLA 股價走勢

◎【光學】：3019 亞光、3441 聯一光、4976 佳凌 (+0.2)、3428 光燿科、3630 新鉅科、6209 今國光、3504 揚明光、3362 先進光 (+1.2)、3406 玉晶光，不論車子還是手機都要用鏡頭，震盪壓回量縮均可留意，部分個股準備開始攻擊

◎【被動元件】：以 2327 國巨為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆 (+1.6)，將會出現健康輪漲格局！

◎ MOSFET：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森、8261 富 鼎、5299 杰力、6138 茂達，此族群留意矽晶圓漲後，可否被帶動！