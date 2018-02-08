歐股盤中─跟隨美股腳步？泛歐Stoxx 600下跌0.22%

投資人疑慮揮之不去，週三美股先漲後跌，週四 (8 日) 歐股也跟著下挫，泛歐 Stoxx 600 指數早盤走跌 0.22%。

週三道瓊工業指數收跌 19.42 點 (0.08%)，至 24,893.35 點；標普 500 指數收跌 13.48 點 (0.5%)，至 2,681.66 點；那斯達克指數收跌 63.90 點 (0.9%)，至 7,051.98 點。

亞洲股市方面，週四日經指數收漲 1.13%，南韓綜合股指收漲 0.46%，台股收跌 0.22%。

週四歐股主要指數皆下滑，多數類股表現不佳，僅保險、銀行較亮眼。

蘇黎世保險 (Zurich Insurance)2017 年淨利優於分析師預期，帶動早盤股價上漲逾 3%。

軟銀正與瑞士再保險 (Swiss Re)，初步洽談收購少數股權事宜，消息一出，瑞士再保險股價大漲 5%。

法國興業銀行 (Societe Generale)、德國商業銀行 (Commerzbank)，股價分別上漲 4% 與 2.5%。

英國央行 (BOE) 週四將召開利率決策會議，外界預期，BOE 應會調升經濟成長預估，替升息鋪路。

分析師多認為，BOE 會把基準利率維持在 0.5%，而 5 月升息的機率，約 50%。