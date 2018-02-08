新華制藥(00719-HK)：控股股東及公司副總經理收到行政監管措施決定書

新華制藥(000756-CN)(00719-HK)公告稱，公司控股股東新華集團及相關責任人于2018年2月8日收到中國證券監督管理委員會山東監管局《關于對山東新華醫藥集團有限責任公司及相關責任人采取出具警示函措施的決定》。

《決定書》顯示，公司在2015年12月，2016年4月先後兩次分别向山東新華制藥股份有限公司(以下簡稱新華制藥)2017年非公開發行事項的擬發行對象重慶寶潤股權投資基金管理有限公司(以下簡稱重慶寶潤)、北京信誠達融資産管理有限公司(以下簡稱北京信誠達融)出具了《股票回購同意函》。公司2016年9月29日通過新華制藥公告的《承諾函》與《股票回購同意函》内容不符。雖然重慶寶潤和北京信誠達融最終未參與新華制藥本次非公開發行，但是公司仍然存在信息披露不真實的情形。李天忠作為公司副總經理兼新華制藥監事會主席，在知悉你公司出具了《股票回購同意函》的情況後，未及時向新華制藥董事會報告，未能忠實、勤勉地履行相關職責。

作為新華制藥的控股股東，公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條的相關規定。李天忠違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條的相關規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條規定，決定對公司及李天忠采取出具警示函的監管措施，并將相關情況按規定記入證券期貨市場誠信檔案。公司及李天忠應嚴格遵守有關證券法律法規，對自身存在的問題自查自糾，并于2018年3月9日前向中證監山東監管局提交書面報告。

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