淡季效應式微 兩大手搖飲料業者1月營收創新高

以連鎖手搖飲料為主力品牌的餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 和六角 (2732-TW) 甫公布 1 月合併營收，均繳出創單月新高的亮眼成績，顯示在營運模式成功調整後，傳統淡季效應式微。

雅茗 1 月合併營收 2.14 億元，月增 8.07%，年增達 22.04%，除了受惠旗下多品牌於中國茶飲市場占有率持續提升，積極強化外送業務、增加直營店再加上加盟商於農曆春節即將到來的提前備貨等因素，推升業績表現。

而六角 1 月合併營收為 2.89 億元，月增 21.91％、年增 64.28％，創歷史新高，主要因「Chatime 日出茶太」積極開發新市場並持續跨國展店，同時，去年底與中國知名手搖茶品牌「黑瀧堂」所屬的杭州瑞里餐飲管理公司進行股權戰略合作，1 月起正式納入六角合併營收，因此有明顯的貢獻。

由於中國消費者已養成外賣送餐習慣，雅茗指出，除三餐外，看準下午茶、宵夜也成新需求時段，已開始與適合搭配茶飲的小吃共同行銷來做大外送市場。

另一方面，雅茗說明，今年行銷部門將運用大數據技術在龐大紛絲會員數的基礎上進行精準投放、口碑行銷等促銷活動，已制定擴大粉絲會員倍增計畫，目標將主力品牌「快樂檸檬」原有 500 萬的粉絲擴大到近 1000 萬。

六角則表示，「Chatime 日出茶太」透過各地代理與加盟雙向運作，尤以邁進歐洲、中南美洲以及知名島嶼景點的拓展最有斬獲，今年將揮軍進駐非洲市場，屆時將成為全球布局最廣的國際茶飲品牌。

同時，子公司王座國際主力品牌「杏子豬排」、「段純貞」和「大阪王將」等今年也將持續展店，為業績提供成長動能。

六角強調，全球展店、投資併購以及子公司營運發展是三大布局策略，今年營收獲利樂觀。

雅茗 - KY 股價日 K 線圖。