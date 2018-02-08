小米去年營收突破千億元人民幣，力拚重新奪回中國第一寶座

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，積極衝刺海外上市安排的中國智慧手機廠商小米科技提出新目標，小米公司董事長兼執行長 (CEO) 雷軍週三宣布，公司去年營收突破 1,000 億元人民幣(下同)，希望在未來兩年半重新奪回中國智慧手機第一的寶座。據小米手機官方微信，雷軍在寫給員工的公開信中提到，小米只花 7 年時間，營收衝到千億元水準，速度遠超蘋果、阿里巴巴等科技公司。他預計，今年中國手機市場規模將出現十多年來首次下降的趨勢，品牌集中度將加劇，行業競爭更加慘烈。



根據國際知名調研機構 IDC 最新數據，去年小米在中國的手機出貨量為 5,510 萬支，市占率為 12.4%，排名第四；華為則以市占 20.4% 排名第一。



去年第二季開始，小米全球銷量重返前五大，連續數季出貨量創新高。去年第四季小米衝到全球第四位。在國際市場，小米手機已進入全球 70 多個國家和地區，在印度市場超越三星排名第一，並在全球 16 個國家進入前五位。



消息人士先前透露，小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開發行 (IPO) 的保薦人，小米估值可能高達 1,000 億美元，預計 IPO 將在今年下半年進行，或成為今年全球最大的科技股上市。







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