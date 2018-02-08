全球最富有醫生要買《洛時》 他的淨資產78億美元

美國《洛杉磯時報》傳出即將易手的消息，相關人士透露，洛杉磯生物科技華裔億萬富商黃馨祥，與《洛時》和《聖地牙哥聯合論壇報》的芝加哥母公司 Tronc(TRNC-US) 出版集團接近達成協議，收購這 2 份報紙。據悉，交易涉及現金 5 億美元 (約 146 億元新台幣)。

雙方一直努力完成交易，預料將會很快有宣佈。Tronc 周二 (7 日) 收漲 19.06%，至 21.55 美元。

Tronc 股價

《星島日報》報導，若交易成功，將是《洛時》時隔 18 年後回到洛杉磯人手中。若這樁併購案成交，5 億美元買下洛杉磯時報確實是高價碼，因為截至 6 日收盤，Tronc 整體市值不過 6.075 億美元，Tronc 旗下還包括芝加哥論壇報、紐約每日新聞等報紙。

根據新聞研究機構 Poynter Institute 媒體產業分析師愛德蒙估算，在 Tronc 3.531 億美元營收中，洛杉磯時報約占 30% 至 40%。

這筆交易能幫 Tronc 解決兩個問題，黃馨祥入主《洛時》或許能安撫編輯群，1 月編輯群才投票表決成立工會，還向 Tronc 施壓要求更換總編輯德瓦金。

這樁併購案也代表又有一家主流媒體易手改由富豪接手，亞馬遜 CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 2013 年 2.5 億美元收購《華盛頓郵報》，同年波士頓紅襪隊老闆亨利 (John Henry) 也買下《波士頓環球報》，近年「股神」巴菲特也陸續收購地區性報紙。

〈誰是黃馨祥？〉

隨着新買主的身份曝光，也讓外界好奇，這位來自南非、從生化科技起家的華裔億萬富豪黃馨祥 (Patrick Soon-Shiong) 的背景，以及他發跡史。

要買《洛時》的華裔富豪黃馨祥，目前淨資產 78 億美元。 (圖：AFP)

黃馨祥曾經是美國最高薪的上市公司管理層，他在去年中收購非牟利連鎖醫院「Verity Health」位於加州的 6 間醫院，涉獵範疇極廣。他目前擁有 Tronc 的 26% 股份，Tronc 的策略一向是收購全美各大城市的報章，曾表示《洛時》接近好萊塢和環太平洋，是其策略的基石。

黃馨祥現年 65 歲，出生於南非伊莉莎白港 (Port Elizabeth)。父母皆來自廣東台山，於二戰期間移民南非。從南非唸完金山大學(University of Witwatersrand) 後，赴加拿大與美國進修，先後畢業於英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia）和加州大學洛杉磯分校(UCLA)，取得醫學碩士學位。

在加州就讀期間，創立 APP 藥品公司，並在 10 年後將手 8 成股份和公司售出，大賺 46 億美元；隨後合夥創立 Abraxis BioScience 製藥公司，再次成功拉高公司市值，2010 年將公司與股票售予美國賽爾基因公司 (Celgene Corporation)，又一次大賺 30 億美元，讓黃馨祥的身家水漲船高。

黃馨祥被稱為「全球最富有醫生」，身家曾被報導超過百億美元，2017 年在《福布斯》排行榜名列美國第 55 位富豪，2018 年《福布斯》排行榜則顯示他目前淨資產 78 億美元。他擁有多重身份，除了是外科醫生，也是醫療學者、企業家和慈善家。

黃馨祥也是美國最具爭議性的醫師，遭指控旗下慈善機構的資金流向黃馨祥掌控的公司。去年美媒 Politico 的調查發現，NantHealth 基金會多數支出都流向黃馨祥掌控的企業及非營利組織，多數補助金也都流向跟黃馨祥有生意往來的企業。