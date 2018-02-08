美國監管高官積極信號壓倒高盛警告 比特幣重上8000美元

摘要：高盛最新報告認為，數位貨幣缺乏內在價值，大多數終會跌到零。此前在參議院作證時，美國監管機構 CFTC 的主席稱，應該尊重新一代對虛擬貨幣的熱情，沒有比特幣就沒有分布式帳簿技術。

雖然高盛最近報告質疑數位貨幣的價值，但美國監管方透露的積極信號提振了市場，比特幣進一步反彈。

交易平台 Bitstamp 顯示，台北時間 7 日 21 點左右，比特幣交易價升破 8600 美元創日內新高，截至發文則回落到 8000 美元。

值得一提的是，6 日美國兩大監管機構：商品期貨委員會（CFTC）和證監會（SEC）的主席在參議院作證前，因擔憂美國政府將從嚴監管，比特幣交易價一度跌破 6000 美元。

CFTC 和 SEC 主席的證詞顯示，他們認為國會應考慮擴大對比特幣等加密數位貨幣的監管範圍，因為這類資產大多不受投資者保護法管轄。但他們並沒有抵制數位貨幣背後的支持技術。

CFTC 的主席 Giancarlo 表示，和對待網路發展的方式一樣，「『不產生任何危害』是分布式帳簿技術發展的正確方式。」 他說，「我們應該尊重新一代對虛擬貨幣的熱情」，還在回答參議員有關比特幣價值的提問時說：「如果沒有比特幣，就不會有分布式帳簿技術。」

在一些數位貨幣投資者眼中，這是美國監管方不會一味打壓的積極信號。

在 CFTC 和 SEC 主席聽證結束後，北京時間 7 日一早，比特幣一度升破 8000 美元，較 6 日下午的低位回漲逾 2000 美元。

而在最新一期 Top of Mind 報告中，高盛分析師 Steve Strongin 認為，數位貨幣缺乏內在價值，大多數終會跌到零。報告採訪的專注數位貨幣投資的人士則表示，比特幣價值甚至可能達到 50 萬美元。

從目前市場走勢看，高盛報告還沒有產生明顯的影響。

追蹤數位貨幣市值與價格網站 Coinmarketcap 數據顯示，截至 7 日 22 點 35 分左右，市值排名前十的數位貨幣 24 小時內漲幅大多有兩位數漲幅，最大漲幅超過 26%。前三大數位貨幣比特幣、以太幣和瑞波幣均有 10% 以上漲幅。

『新聞來源／華爾街見聞』