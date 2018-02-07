【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

年前難得一見的連續大量

這裡在大換手，能不能成功還要看美股大哥的表現

【盤勢分析】

美股昨日強彈，但台股反彈明顯遇壓，主因在【龍捲風操盤術】初階版本日 KD 持續死亡交叉下，行情即使反彈，也遇到層層賣壓！所幸昨日如預期出現多殺多的連鎖反應，融資快速減肥，有利年後的反彈！近期很多公司公布 1 月營收，大幅成長的公司，短線較易反彈！農曆年後 (新春開紅盤 2 月 21 日，剛好是台指結算喔，而 2 月 13 日封關後 MSCI 調整權重，都會反映) 相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉開口些許收斂，指數上漲 147 點，而週 KD 也出現死亡交叉 (多頭須加加油，週五確認)，盤勢在農曆年前偏弱整理

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數開高後震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件，這類族群能見度較高，震盪仍可布局

【後續作法】

美股的年前急跌，讓中長線願意抱股過年的資金進來，而融資的快速減肥，有利於盤後的上漲！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (漲停)，5483 中美晶 (+3.6)，6182 合晶 (+2.6)、3532 台勝科 (+11.5 漲停)，持續看好！

◎【電動車概念股】：4739 康普 (+4)、4721 美琪瑪 (+1.6)、3552 同致、3003 健和興、2231 為升 (盤中一度漲停)、1536 和大 (+2.5)、8349 恒燿 (+3.5)、2421 建準 (+1.35)、6282 康舒、6235 華孚 (1 月營收較去年增加 67.7%，股價盤中高 21.15)、3665 貿聯 (+9)、5243 乙盛、6238 勝麗 (+15.5)，很多個股股開始反彈

◎【光學】：3019 亞光、3441 聯一光、4976 佳凌 (+1.4)、3428 光燿科、3630 新鉅科、6209 今國光 (+1.25)、3504 揚明光 (+2.7)、3406 玉晶光，不論車子還是手機都要用鏡頭，震盪壓回量縮均可留意，部分個股準備開始攻擊

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+3.5) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(盤中一度漲停)、3624 光頡(漲停)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，將會出現健康輪漲格局！

◎ MOSFET：6435 大中、6525 捷敏 (+2.1)、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達 (+1.05)，此族群留意矽晶圓漲後，可否被帶動！

◎ LED：2448 晶電 (+2.3)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創 (+0.55)，產品報價上揚，震盪量縮仍可留意！

◎ 今日指數上漲，弱勢股有：3673TPK、4725 信昌化、3508 位速、6120 達運、2344 華邦電、6462 神盾、4763 材料、5457 宣德、3443 創意 2444 友旺，下檔防守點千萬不能破，否則恐有續跌疑慮