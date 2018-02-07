【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

重挫後的反彈，但留了逾百點的上影線，未能站上半年線！

美股昨日反彈 567 點，受美股收高的影響之下，使得今日的台股亦開高 143 點，最高上漲 293 點，受到前二日重挫的陰霾之下，使得台股虎頭蛇尾，十點過後漲幅收斂，終場收了帶長上影線的小紅Ｋ，半年線得而復失，而目前十日線與月線呈現死亡交叉格局，且上檔有五日線及十日線及月線、季線、半年線壓力，而下檔亦有年線的支撐，近期台股受美股變動的影響較大，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；而從量能的角度來看，今天量能亦有 1735 億，較昨日比較有萎縮，今日的震幅亦有 150 點之多，近期台股的震幅顯著提高，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股僅橡膠與汽車股走弱，漲幅最高則是光電股，漲幅達 3.8%，電機機械、塑膠、玻陶等漲幅也超過 3%，油電燃氣、生醫也漲逾 2%，金融、紡纖、水泥、電器電纜、化學生醫、觀光、通信網路、食品、航運、建材營造、貿易百貨、其他類、化學、電子通路等也漲逾 1%，其他電子、電腦設備、 資訊服務、造紙、電子零組件、半導體、鋼鐵等也均收紅。

股王大立光今天成為台股報復性反彈的指標，早盤一度亮燈漲停，一吐昨天慘貫跌停的悶氣，帶動揚明光、玉晶光、佳凌、光燿科、聯一光、今國光、先進光等同步上漲，不過中場過後，漲幅開始收斂，尾盤仍上漲近 7%。

金融股更是多方指標，金控雙雄國泰金大漲逾 3%，富邦金也漲逾 2%，帶動中信金、元大金、開發金、華南金、新光金、永豐金、國票金漲幅也超過 1%。

中小型股也見到被動元件及矽晶圓等族群強勢反彈，其中光頡又亮燈漲停，信昌電、興勤、奧斯特、華新科、佳邦、九豪、禾伸堂、大毅等也漲逾 2%。矽晶圓也由環球晶攻上漲停，嘉晶、中美晶、合晶也收紅。