捲入性醜聞報道 永利澳門(01128-HK)主席史提芬永利已辭

今早停牌的永利澳門(01128-HK)於收市後公布，Stephen A. Wynn決定表示因近期輿論其將無法繼續有效履行本職工作而辭任公司之董事會主席、執行董事兼行政總裁，即時生效。

董事會已無奈接納Wynn先生辭任。Wynn先生亦將辭任公司之附屬公司董事及高級行政人員(包括永利渡假村澳門之董事、董事會主席兼行政總裁)。待若干澳門監管程序辦理完畢後，公司行政總裁兼執行董事麥馬度先生將成為WRM之董事會主席，而公司執行董事兼總裁高哲恒先生將成為WRM之董事。公司首席營運總裁兼執行董事陳志玲將繼續擔任WRM之總裁兼執行董事。

史蒂夫．永利的個人聲明。他解釋，過去數星期自己成為了負面消息的焦點，自己已受影響，需要以處理相關事件為優先要務，因此認為自己目前不能繼續履行自己於集團的職務而決定辭職。

同時，公司獨立非執行董事盛智文已獲委任為公司之非執行主席，即時生效。非執行董事麥馬度已獲委任為公司之行政總裁及調任為公司之執行董事，即時生效。委任非執行董事董事會亦已決議委任Maurice L. Wooden為公司之非執行董事。

Wooden先生為公司控股股東Wynn Resorts, Limited之附屬公司Wynn Las Vegas, LLC之總裁兼Wynn Las Vegas與Encore Las Vegas之擁有人及經營者(監督日常物業營運)。有關上述委任之進一步詳情將在切實可行的情況下盡快予以公佈。

永利澳門於2018年1月26日，公司的控股股東Wynn Resorts Limited 的董事會公布成立由獨立董事組成的WRL董事會特別委員會，以調查2018年1月26日在華爾街日報內的文章。 特別委員會由WRL董事會公司治理與合規委員會委員，內華達州博彩委員會前成員Patricia Mulroy擔任主席。

就永利澳門主席史提芬永利因為捲入性醜聞報道，澳門博彩監察協調局聲明表示，就史提芬．永利在美國涉及不當行為的事件表示關注，並已與永利澳門管理層會面了解事件。博監局重申，政府關注博彩承批公司主要股東、董事及在娛樂場擔任要職的主要僱員的適當資格，嚴格執行相關規定。

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