升勢又起！人民幣中間價升值190基點 創近30個月新高

新浪外匯訊 2 月 7 日，人民幣兌美元中間價報 6.2882，升值 190 個基點，創 2015 年 8 月 11 日以來新高。

人民幣兌美元匯率升勢暫緩幾日之後，昨日午後再度上揚，昨日 16：30 官方收盤價報 6.2783，為 2015 年 8 月 10 日以來新高。今日早間，離岸人民幣一度升至 6.2601，刷新 2015 年 8 月來新高。

隔夜市場，美元指數一度衝上 90 整數關口，為近兩週最高，截至北京時間 07：30 回落至 89.6481。受市場對美聯儲加息預期重新定價，美元走強，市場對於美聯儲今年加息四次的預期有所升溫。從經濟數據來看，美國經濟依然強勁。

交易員指出，近期由於客盤結匯需求仍相對較多，短期人民幣料難改易升難貶走勢。他們並稱，雖然短期美元似乎有企穩跡象，但全球股市大跌帶來的避險需求持續影響會否成為新的關注點還不好判斷；目前結匯需求導致市場價持續偏強，逆週期因子過濾可能會繼續推升人民幣 CFETS 指數。

交易員還強調，除非美指大幅上揚，但如果不超過 90.5，就不是美指真正的反彈，否則人民幣匯價就不會有明顯的回調。

市場人士認為，過去一段時間，人民幣走勢偏強，不僅源於美元走弱，也得到基本面的部分支持。往後看，美元波動可能引起人民幣匯率波動，升值勢頭可能放緩，但大幅走弱的概率很低，總體仍有望保持偏強特徵。

新聞來源：新浪財經