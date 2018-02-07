現代人很寂寞？交友軟體Tinder母公司宣佈人數快速成長

著名交友軟體 Tinder 母公司 Match (MTCH-US) 公佈了第 4 季財報，顯示了 Tinder 人數快速成長，使營收超越分析師預期。然而，因投資成本提升，營業利潤未達標，週二 (6 日) 股價下滑 1.68% 來到 33.26 美元。

Match 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Match 第 4 季財報顯示： - 營收成長 28% 至 3.79 億美元，較去年同期 2.94 億美元高。

-EPS 為每股 0.18 美元 (稅改後 EPS 為每股 -0.03 美元)，較去年同期的 0.29 美元低。

- 因美國稅改案，一次性稅務費用 9200 萬美元。

- 營業現金流至 2017 年年底 YoY 成長了 24% 至 3.21 億美元。

據了解，Tinder 用戶上季成長了 54 萬 4 千人，總用戶達 300 萬人，較去年的 150 萬人次多了 2 倍。Match 執行長 Mandy Ginsberg 提道，「Tinder、Match、及 OkCupid 都推出了新功能，整體用戶達 700 萬人」。

Match 上一季營業成本達 2.51 億美元，佔營收 66%，去年同期成本為 1.82 億美元，佔營收 62%。財報提道，成本由軟體 App 內購物抽成所造，代表會隨著營收成長而提升。同時，1510 萬美元的行銷成本，及 390 萬美元的股票酬勞成本也是成本大項。