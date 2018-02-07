海信入選「2018年BrandZ(TM)中國出海品牌前10強」

北京 2018 年 2 月 6 日電 / 美通社 / -- 2 月 6 日，WPP 攜手谷歌於北京聯合發佈「2018 年 BrandZ™中國出海品牌 50 強」排行榜及報告，2018 年排行榜羅列了海外市場經營最成功的中國品牌，海信位列第 9 名，並榮獲「成長最快家電品牌」稱號。海信品牌海外影響和國際化品牌拉力正在快速提升。這是 WPP 第二次和 Google 協作發佈中國出海品牌排行榜，此項調研結果結合了 7 個國家的消費者行為數據，及 395,000 餘名消費者的訪問數據。BrandZ™是全球最大的品牌資產平台，覆蓋 53 個國家，涉及 12 萬品牌，是全球範圍內最為權威的品牌估值調研。



成功入選中國出海品牌前十，是對海信全球佈局戰略的印證。截至目前，海信已經建有 18 個海外公司並覆蓋歐洲、美洲、非洲、中東、澳洲及東南亞等地區，建有 3 個海外生產基地確保本土供應鏈，在全球擁有 12 個研發機構。家電產品是「一帶一路」國家人民最喜歡的中國製造之一。在中國外文局對外發佈的《中國國家形象全球調查報告》中，海信連續兩年成為海外民眾最熟悉的排名前十位的中國品牌；這與中國家電製造整體崛起密切相關，也是海信先知先覺的以自主品牌走向國際市場並堅持耕耘的結果。







2017 年海信集團總收入增長 10.7%，海外收入同比增長 21.3%；海信國際營銷品牌收入同比增長 19.6%；與此同時，根據海關數據，2017 年海信電視和空調產品出口額分別同比增長了 28.3% 和 34.4%。在國際需求沒有明顯變化的情況下，海信依然保持著 2 位數的快速增長，是品牌效應的體現。







一帶一路倡議已三年有餘，海信的眾多優質高端產品是海信在外征戰的開路先鋒，海信自主研發的畫質提升 ULED 技術、強大的產品實力、卓越的性能、自主操作系統以及本土的供應鏈，使得海信能夠在第一時間作出快速的應對。2018 年世界盃日益臨近，海信將進一步釋放品牌能量，體育營銷把海信帶到了新的高度，海信將以世界級的水平，向全球品牌邁進！











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