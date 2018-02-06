滬深港通今日創多項記錄

香港交易所旗下市場今天交投繁忙，港股總成交量約為2,588億港元，港股通再創新高，成交量達438億港元，其中港股通(滬)成交305億港元，港股通(深)成交約133億港元，均為歷史新高；北向方面，深股通亦創記錄成交123億人民幣。

滬深港通活躍度延續了1月的態勢。香港交易所近日公佈的2018年1月滬港通及深港通統計資料顯示，1月南向港股通成交總額為4,523億港元，北向滬股通及深股通成交總額為4,106億人民幣。同時，北向及南向資金均為淨流入。港股通1月淨流入達765億港元，滬股通及深股通淨流入為351億人民幣。

1月港股通買賣成交活躍度較去年12月大幅提升。其中港股通（滬）買賣總成交額較去年12月增長75%，日均買賣總成交較去年12月增長51%。港股通（深）成交增長更為明顯，1月買賣總成交較去年12月大幅上升98%，日均買賣總成交較去年12月上升71%。

成交活躍股票方面，港股通(滬)南下資金前三大成交股份別為騰訊控股、建設銀行及工商銀行，港股通(深)南下資金前三大成交股份別為騰訊控股、金斯瑞及融創中國，同時金融股(如建設銀行、工商銀行、新華保險)也進入港股通(深)南下資金的重要交易標的。

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