香港電訊(06823-HK)艾維朗：低於成本的月費非長遠做法 後果嚴重

香港電訊(06823-HK)公佈2017年度業績，受流動通訊手機銷售大跌逾3成拖累，期內總收益按年減少2%至332.58億港元，若不計及流動通訊手機銷售則按年上升2%至308.98億。集團財務總裁劉許漢卿解釋指，手機銷售下跌主要受手機更換周期延長以及新一代iPhone推出較預期慢所影響。集團董事總經理艾維朗則表示，手機銷售並非盈利高的業務，推出該業務是為了滿足客戶需求，而集團所提供手機型號及品牌相信屬市場之最。

為了搶佔市場份額，不少本地電訊商相繼提出低月費計劃吸客。在截至去年底，香港電訊的APRU為232元，與2016年的233元大致持平。艾維朗指出，集團有CSL、1010等多個品牌，定價策略會針對不同客戶作精細分類，並一直行之有效，對於目前市面低於成本的月費計劃感到驚訝，消費者不要預期這是長遠做法，若競爭對手再不改變後果將會很嚴重。

另外，政府早前提出將對2G頻譜進行拍賣，一向反對該做法的艾維朗重申立場，表明拍賣頻譜將令頻譜好像土地拍賣一樣，令價格最終轉嫁至消費者，呼籲政府應該理性定價並提高透明度。他又指出，本港目前仍未提供5G頻譜屬不可接受，而集團過去已經在5G方面做了大量的準備及投入。

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